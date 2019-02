“Me llamó la atención la imputación. Me ratificó que no es un hecho punible lo que sucedió”, dijo el abogado José Casañas Levi en comunicación con la 1080 AM sobre la imputación del Ministerio Público contra Leonardo González, vocalista de The Fenders, por incitación a cometer hechos punibles y apología del delito..

La imputación fue realizada por el fiscal Oscar López Laterza, tras una denuncia presentada por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia a raíz de que González, en un programa de televisión hizo alusión a que por ejemplo ellos… “no toman alcohol solamente droga y mitakuña de 15 años igual” a la vez de manifestar que su hija (de 15) ya “está disponible” (haciendo alusión a que ya puede mantener relaciones sexuales).

“Las preguntas que le va haciendo el presentador y las respuestas son en tono jocoso. Lo que se observa es que es una manifestación jocosa, hasta el punto de que todos los presentes se ríen”, analizó Casañas Levi.

Agregó que la conducta del vocalista “no está encuadrada en el Código Penal y que la libertad de pensamiento y expresión están garantizadas, siempre y cuando no se invada un ámbito del bien jurídico afectado. “De lo que estoy seguro, es que el ámbito penal no lo es”, afirmó.

“Puede ser muy simpático que esté procesado hoy, pero cualquier juez que tenga dos dedos de frente, le va a sobreseer en menos de tres meses”, concluyó el abogado.

