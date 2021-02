La Essap garantizó que por este año no habrá reajuste de la tarifa por el servicio, ya que la situación económica aún no es buena.

“No tenemos ninguna predicción que suba la tarifa este año, es muy difícil. Este año no vamos a hablar de aumento, porque estamos saliendo de una situación difícil por la pandemia”, mencionó este martes el presidente de la aguatera estatal, Natalicio Chase, a la radio 650 AM.

Por otro lado, resaltó que la empresa posee la cantidad de agua necesaria para dar cobertura total al consumo de la población ante la atípica condición climática que se registra en este verano, con las constantes lluvias.

“La lluvia no nos perjudica en el sentido del abastecimiento, ya que hay 40% menos de consumo y al no regarse los jardines, se puede distribuir el agua para el consumo. Sin embargo, también nos genera problemas en el sistema de alcantarillado”, dijo y acusó a las municipalidades de no controlar la habilitación de las viviendas, ya que los usuarios conectan de manera irregular el desagüe pluvial a las redes de alcantarillado sanitario y cuando llueve estas rebosan.

Por otra parte, Chase indicó que están sufriendo el robo masivo de los medidores. “Normalmente teníamos dos o tres robos, pero últimamente tuvimos robos en barrios enteros. En zona de barrio Obrero tuvimos muchos casos, tuvimos que reponer 80 medidores”, reportó.

Cada lector del consumo le cuesta a la Essap 50 mil guaraníes, según la autoridad. Y los malvivientes roban para vender el bronce que está en su interior y cuyo valor no supera los 15 mil guaraníes.