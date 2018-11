Los padres del paraguayo fallecido en los Estados Unidos, supuestamente por la caída de una viga, dudan de la versión de los investigadores y les llama la atención que no se pueda acceder al contenido de ninguna de las cámaras de vigilancia de la zona.

El 31 de octubre pasado, Hugo Marcial Checo Silva (35) fue hallado muerto en Chicago, Estados Unidos, dentro de un depósito de chatarras.

Si bien el certificado de defunción señala que la causa de muerte se encuentra bajo investigación y que el forense tiene un plazo de 30 días para expedirse en base a los informes de toxicología y otros estudios, el tiempo se va agotando y hasta ahora solo surgen más dudas.

El padre del fallecido, Hugo Checo, contó que él y la madre del joven viajaron a Chicago para conocer más detalles sobre las circunstancias de lo acontecido, sin embargo, no lograron aclarar nada.

“No tienen ninguna filmación del camino, afirman que fue aplastado por una viga de 400 kilos o 400 libras y no existe foto de él, la Policía no mostró una foto en la que él estaba debajo de esa viga que presuntamente le mató”, dijo Checo en contacto con la 1080 AM.

Relató que realizó el recorrido del trayecto que tuvo que haber hecho su hijo para llegar hasta el depósito y en el camino encontraron varias cámaras de seguridad, entre ellas, una pública.

Sin embargo, los investigadores respondieron que no pueden acceder a las imágenes porque alegan que las cámaras son privadas, mientras que la única ubicada en la calle, supuestamente no funciona.

La madre de Checo es doctor y tuvo la oportunidad de revisar el cuerpo de su hijo, en quien no halló ninguna fractura, sino solo un moretón en el mentón, a pesar de que supuestamente se le cayó una viga encima.

“En un país tan adelantado como Estados Unidos, la Policía no puede actuar así”, lamentó el padre y espera que una vez cumplido el plazo, se pueda aclarar la muerte de su hijo.