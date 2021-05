“Es cierto que el día de la madre es un día sensible, especialmente por las personas que han perdido a la suya recientemente en este contexto de pandemia. La situación de duelo siempre implica el dolor de una pérdida, pero se intensifica dependiendo de la importancia y la relación que hemos tenido con esa persona en nuestra vida”, mencionó la experta.

Lógicamente la relación con la madre es una relación vital, por lo que su ausencia impacta de manera importante. “Y la recuperación del duelo dependerá del apoyo que reciba de nuestro entorno familia, amigos y eso para reorganizar la vida cotidiana en función de la ausencia que fue muy significativa”.

Según explicó la especialista, la coyuntura de la pandemia hizo que muchos hijos no puedan estar con sus madres por la internación, el aislamiento y otros factores, y dichas situaciones son las que podrían generar ese sentimiento de no haber tenido la oportunidad de cuidar o el sentimiento de no haber hecho lo suficiente con el consecuente sentimiento de culpa.

“En algunas situaciones, es más, en algunos casos ni siquiera hubo velorio o el sepelio con reducidas personas, y podría generar la sensación de que no haya habido despedida o una oportunidad de expresar sentimientos y emociones sin la contención familiar de los allegados y amigos. Por eso es que se aconseja de manera social realizar rituales de despedida que puedan ser igualmente válidos: A través de la web, una ceremonia virtual que se pueda recordar a la persona fallecida, donde se exponga algunos aspectos relevantes de su vida y puedan ser valoradas por la familia, la comunidad, los amigos. Se pueden crear murales de homenajes o un espacio abierto para expresar las condolencias”.

Las personas que están recientemente con duelo, que han perdido a su madre o algún familiar querido la recomendación psicológica es que cada uno se dé tiempo para respetar ese sentimiento de dolor. “Expresar sentimientos y emociones permite sanar, no reprimir los sentimientos, sino dejar que se expresen y entonces eso es curativo”, afirmó la Dra. Valdez.

Las pérdidas múltiples

Las pérdidas múltiples se están dando durante esta pandemia y significa desde luego un gran impacto en la vida de las personas. La especialista explicó que “Una pérdida es difícil, pero cuando son más de un afecto cercano o familiares significativos se intensifica el dolor de la pérdida. A veces genera desesperanza y en algunos depresión, siempre de acuerdo a las características de la personalidad de la persona que cursa el duelo”.

Si es posible, es bueno buscar primeramente en los propios recursos psicológicos personales la manera de ayudarse, realizando actividades, creando rutinas que a cada uno le resulte agradable. Si una persona no puede ser funcional o reaccionar aunque lo intente, es preciso buscar ayuda profesional.

“A veces es bueno poner en práctica ciertas aficiones: El bordado, la costura, la cocina, el ejercicio físico, para buscar la serotonina natural, buscar el acompañamiento de los buenos amigos, lectura de libros, mantener una rutina de buenos hábitos. En lo posible, evitar conductas de riesgo como el abuso en el comer, en el beber y otros. Si uno no puede sopesar esa tristeza al punto que ya no le permite funcionar en las actividades cotidianas, eso sería una alerta para pedir ayuda”, recomendó la jefa del Dpto. de Psicología del Hospital de Clínicas.

También es aconsejable tener un momento en el día para activar los recuerdos de la persona amada que perdimos “Quizás podemos preparar un espacio en algún rincón de la casa donde poner una foto o quizás también prender una vela y hacer una oración de acuerdo a la fe de cada uno. Podemos simplemente honrar la vida de esa persona conectándonos con su legado, con los momentos especiales vividos con esa persona, los esfuerzos que ha hecho en su vida, lo más auténtico que nos ha dejado para la vida de los otros, permitir así hablar con los demás acerca de la vida de esa persona. A veces la gente tiene miedo de hablar para no hacerle recordar o ponerle más triste, al contrario, el duelo es justamente también el tiempo de recordar o valorar a esa persona que entonces permitir hablar con otros acerca de los valores que nos ha dejado esa persona, porque el legado es lo que trasciende la vida y es lo que queda para siempre y no muere nunca”.