El colombiano Jhon Galvis, dueño del llamado "gato mochilero", puso en duda los resultados de la necropsia realizada por profesionales de la Facultad de Veterinaria de la UNA. El mismo sostiene que el animal sí murió envenenado y no por un ataque de perros.

​A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Facebook, Jhon Galvis se encargó de expresar sus dudas sobre la necropsia realizada al cuerpo de "Bella Creación", el gato cuya muerte desató una gran indignación en redes sociales.

El ciudadano de nacionalidad colombiana se encargó de exhibir supuestas pruebas que confirmarían que el animal no fue mordido por perros sino que falleció luego de ser envenenado.

Así también, se encargó de cuestionar el trabajo realizado por los profesionales del hospital de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quienes fueron los encargados de efectuar la necropsia.

"Amigos del gato mochilero, yo simplemente tengo mi duda. Viendo el elemento, no me cuadra, no es posible", expresó en su última transmisión en Facebook Live.

Cabe recordar que inicialmente se habló de un supuesto envenenamiento, aunque luego saltó la versión de que se habría tratado de una muerte a causa de un ataque de perros.

Varias personas cuestionaron el hecho de que Galvis haya cambiado su versión original, coincidentemente tras la visita de una mujer de nombre Edith que ahora se hace pasar como su abogada.

Tras este repentino cambio en la historia, fueron varios usuarios los que dijeron haber perdido credibilidad en el dueño del "gato mochilero", a quien acusaron de querer obtener rédito con la muerte de su mascota y querer ganar más seguidores o interacciones.