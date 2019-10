La propuesta que recibió Tania Barboza de “una salida” con el profesor Diego Paredes para pasar el difícil examen de Romano primero; por parte de un compañero de clase Carlos Cristaldo y luego, de una estudiante del mismo semestre Liz Barrientos, será denunciada hoy ante la Fiscalía, adelantó la afectada a HOY.

Explicó que la denuncia no alcanzará al docente en cuestión debido a que no tiene pruebas concretas contra él como sí las tiene contra los estudiantes a quienes grabó a través de audios.

Los estudiantes hicieron de intermediario para que Tania acceda a salir con el profesor Paredes recordándole en todo momento sus bajas calificaciones y que podía solucionar de esa manera el inconveniente.

Todo ocurrió días previos al examen y Tania decidió llamarse a silencio y presentarse a rendir, era su última oportunidad para pasar la materia y estaba preocupada.

Recordó que el momento del examen fue muy difícil porque el profesor Paredes le presionó todo el tiempo, le controlaba con la mirada y se acercaba a su lugar constantemente. “Hice lo que pude, estaba nerviosa y presionada por el examen en sí y por lo del profesor”, afirmó.

Al terminar de rendir, Tania se acercó para entregar su examen y fue cuando comprobó que todo era cierto porque el profesor le preguntó si Carlos le había hablado de él. “Me quedé en blanco”, señaló.

Ese fue el momento en que la joven dimensionó la gravedad del asunto. “Fue cuando me calló la ficha de lo que estaba pasando, que no era joda y que muchas cosas estaban en juego tanto como si no aceptaba me aplazaba o si lo denunciaba. No encontraba salida a esto”, agregó.

Al día siguiente del examen se le acercó la estudiante Barrientos quien se presentó como enviada del profesor y de nuevo con la misma propuesta, esta vez para una merienda para agradecerle por haber pasado el examen.

Tras lo ocurrido, Tania recurrió al centro de estudiantes donde encontró respaldo y se animó a seguir con su denuncia.

“El siguiente paso es presentar en la Fiscalía y en la facultad se llegará a últimas instancias porque están pidiendo el sumario, expulsión y retiro de matrícula. Aunque no tengo pruebas contra el profesor estoy segura que está involucrado y se evidenció porque antes de la sesión del consejo me llegó la información de que dio tiempo hasta las 16 horas de esa tarde para retirar la denuncia que presenté al centro de estudiantes diciendo que si él caía caían todos porque anularía los exámenes”, contó la joven.

“Tengo mucho apoyo, no de todos porque hay un sector que dice que está todo armado, que es mentira y la verdad no puedo creer que tanto compañeros como compañeras salgan en contra de una denuncia tan grave además con pruebas”, señaló.

Tania está dispuesta a continuar y asegura que no se callará porque solo dice la verdad. Lamentó la incomodidad que le tocó pasar y que sigue pasando porque sabe que se vendrán otros momentos difíciles pero valora el apoyo de sus amigos y representantes estudiantiles.