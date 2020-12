El sacerdote Pablo Cáceres, quien se ofreció como intermediario entre la familia Denis y el EPP, indicó que lastimosamente no pudieron conseguir ninguna información sobre el paradero del exvicepresidente Óscar Denis, secuestrado hace 101 días por el citado grupo criminal. Según declaró, están en la fase 0 en cuanto a resultados, sin embargo, dijo que continuarán con la labor de búsqueda.

El pa’i Pablito manifestó que el trabajo de búsqueda del exvicepresidente Óscar Denis, prácticamente se encuentra en fase 0 en cuanto a resultados y resaltó a su vez, que realizó el esfuerzo de acercarse a los allegados de los secuestradores, como parientes o hermanos pero lastimosamente estos “no se hacen sentir”.

“Por eso tenemos muchas dificultades porque no hay una respuesta de un interlocutor porque no sabemos dónde están ellos (secuestradores) por eso nos acercamos a los allegados pero tampoco nos dan información. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo y no vamos a claudicar, esperamos tener algo pronto”, expresó.

Al mismo tiempo señaló que ellos solo piden dos cosas: una prueba de vida del exvicepresidente y un canal de comunicación con integrantes del grupo criminal mediante sus familiares. Lamentó que hasta el momento, todo el trabajo no haya arrojado un resultado diferente. “Es un poco penoso comunicar que no hemos tenido ningún resultado para el efecto que nosotros pretendemos”, lamentó.

Finalmente, dijo que seguirán tocando puertas y buscarán cualquier información del secuestrado.

Cabe recordar que el pa’i Pablito se ofreció de intermediario con los secuestradores del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, el pasado mes de noviembre.

En esa ocasión, Beatriz Denis, hija del secuestrado, había manifestado que el sacerdote es amigo y conocido de la familia