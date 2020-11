El pequeño Ian Alexander, de solo tres años de edad, fue diagnosticado con bronquiectasia pulmonar tras contraer una infección hospitalaria en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que dañó totalmente sus pulmones luego de padecer de influenza. Sus padres apelan a la solidaridad para la adquisición de un respirador que necesita para retornar a su casa y el aparato tiene un valor de G. 100.000.000, afirman que cualquier monto suma para que el pequeño vuelva a su hogar lo antes posible.

“Estoy apelando al buen corazón de la ciudadanía para conseguir un respirador para mi hijo Ian Alexander que está necesitando. Estamos en IPS y no podemos volver a casa sin ese respirador y estando aquí por mucho más tiempo puede volver contraer una infección hospitalaria, que ya ocurrió, y eso es lo que no queremos porque si vuelve a contraer, lo más probable es que no aguante y muera”, manifestó Gabriela Valenzuela, madre del pequeño Ian Alexander, publica La Nación.

Según el reporte médico, los pulmones del pequeño están muy dañados y que probablemente no se recupere al 100%, y que para tener el alta medico necesita volver a su casa con el respirador artificial. El pequeño tiene el aparato respiratorio dañado debido a una infección hospitalaria que contrajo cuando en marzo pasado acudió al IPS por un cuadro de influenza.

Tras recuperarse de la influenza, el pequeño y su hermano, quien también estaba con influenza, volvieron a su casa luego de 15 días, pero retornaron días después a causa de los vómitos y diarrea que se presentaron, donde se constató que contrajo una infección, lo cual dañó sus pulmones, por lo que se le practicó una traqueotomía y ahora no puede estar sin un respirador.

El intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia fue tocado por esta historia y la compartió en redes: “Bien temprano estuve con estos jóvenes padres en IPS Central. Necesitan de nuestra ayuda, son de Capiatá. Hace un año están con su bebé (Ian Alexander) internado, para salir requieren de un respirador que cuesta 100 millones de Gs. y ellos quedaron sin trabajo. Por mi parte aporté 5 millones, pero les falta mucho todavía, por favor los que puedan colaborar al 0976107636. Juntos podemos!”.

La madre tuvo que dejar su empleo para poder cuidar a su pequeño en el Hospital Central del IPS y penosamente, durante la pandemia, su marido sufrió del recorte de personal en la empresa donde trabajaba, por lo que no les queda de otra que apelar a la solidaridad de la gente. Cualquier persona de buen corazón y que desee aportar parte de los G. 100 millones que debe recaudar esta familia para el respirador puede comunicarse al (0976) 107-636.