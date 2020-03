En la noche del sábado y madrugada del domingo, los agentes de la Policía Nacional apostados en Carapeguá comenzaron a implementar un dispositivo de control para evitar la aglomeración de personas, ante la disposición del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

En Caaguazú arrancaron los controles en lugares de mayor afluencia de personas, tratando de generar conciencia sobre el #Coronavirus. Felicitaciones!! pic.twitter.com/xdXROO5qHT — Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) March 15, 2020

Dos patrulleras, con dos oficiales en cada una, fueron hasta un lugar donde estaban entre 150 y 200 personas compartiendo tragos y escuchando sus músicas a alto volumen.

Los uniformados comunicaron a los mismos de la medida implementada ante la emergencia sanitaria y por consiguiente solicitaron que despejen. Si bien el 99% accedió retirarse del sitio, un pequeño grupo no quiso salir y comenzó a agredir verbalmente y luego físicamente a los intervinientes.

En medio del forcejeo, un sujeto atacó con una botella de cerveza a uno de los intervinientes, quien quedó inconsciente a raíz de la tremenda golpiza. El herido fue el propio Crio. Martín Marecos, subjefe de la Comisaría de Carapeguá.

“Uno de los atacantes dijo que no sabíamos quién era, como famoso dicen”, contó la víctima en charla con la radio Universo. “Quien recibió la peor parte fui yo. A mí me rompieron el anteojo y me dejaron un corte en la cara”, agregó.

Marecos lamentó que la sociedad no toma conciencia de la situación actual y dificulta la labor de la Policía Nacional.

Fueron aprehendidos los patoteros Sergio Ayala, Hernán Rojas y Ulises Fleitas.

Además de Marecos también fue herido el oficial Arnaldo Olmedo, quien no reviste gravedad.

Por otra parte, Marecos informó que también aprehendieron a dos menores de edad que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sitio.