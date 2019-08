El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, indicó que si este martes no se llega a un acuerdo técnico con los argentinos, se deberá recurrir a la diplomacia para destrabar al impasse. Los del vecino país impidieron la realización de una obra que permitirá a Paraguay retirar más energía del ente.

En charla con la 730 AM, el director Nicanor Duarte Frutos manifestó que ayer lunes se llegó a un principio de acuerdo técnico, mediante el cual se coincidió evaluar qué hacer respecto a la postura de los argentinos de impedir el avance de las obras de conexión de la línea 500 kv.

“Creo que hoy vamos a llegar a un acuerdo y que la operación frustrada de ayer se haga en menos de 24 horas el miércoles”, manifestó. "Ojalá hoy lleguemos a un acuerdo, pero no vamos a renunciar a nuestro derecho. De lo contrario, se activarán los mecanismos diplomáticos”, indicó además.

El director paraguayo mencionó que los técnicos paraguayos podían haber usado la fuerza, pero que prefirieron no hacerlo. Añadió que los argentinos además esperaban que los paraguayos no reaccionaran y aceptaran la medida implementada de manera arbitraria.

La barra de conexión en disputa va a costar casi 10 millones de dólares. Si no se continúan con los trabajos, los técnicos japoneses contratados por el Paraguay tendrán que regresar a su país y gran parte de la barra guardar en depósitos, detalló Nicanor Duarte.

“Si no aceptan, vamos a llevar adelante los trabajos de alguna manera. Lo que no queremos llegar a un clima de violencia, de tensión. Eso no significa a un ápice de renunciamiento. Estamos respondiendo con los valores republicanos, creemos que podemos agotar esta instancia”, puntualizó.

VOLVIÓ LA CALMA EN LA EBY

Por su parte, Leopoldo Melo, jefe del departamento técnico de la EBY, manifestó que volvió la tranquilidad en la hidroeléctrica. Ayer se realizaron maratónicas reuniones para lograr un acuerdo, el cual se espera oficializar este martes.

“En el transcurso de la mañana se estaría el firmando el documento por parte de los directores”, señaló en conversación con la radio Universo 970 AM.

Ayer los técnicos argentinos bloquearon el ingreso de los paraguayos y japoneses contratados por nuestro país, impidiendo así los trabajos de la conexión de la línea 500 kv, que permitirá a Paraguay retirar más energía del ente binacional. El argumento en el vecino país es que esta obra ocasionará problemas en el suministro de electricidad en su territorio, atendiendo que aún no solucionaron al 100 % su sistema energético tras un apagón sufrido con anterioridad.