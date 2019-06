María (nombre ficticio) fue echada de la Cooperativa Villa Morra, donde tenía una antigüedad laboral de tres años y medio, luego de denunciar ante la Fiscalía al presidente de la Cooperativa Villa Morra, David Luraschi, quien supuestamente llegó a acosar a 17 mujeres en su puesto de trabajo.

“Triste, impotente, entré en crisis, pero ahora más tranquila”, dijo a la R800 AM la mujer tras conocer su desvinculación. Contó que solamente su esposo sabe todo lo que sufrió en su trabajo y que prefirió no decir nada a los demás familiares para no preocuparlos.

La denunciante señaló que en horas de la tarde del jueves fueron unos abogados y los encargados de Recursos Humanos hasta su puesto de trabajo para informarle que debía retirarse de la empresa y que en estos días acordarán un monto para su liquidación.

María quiso saber el motivo de la desvinculación, pero -según contó la misma- los abogados no supieron especificarle cuál fue su falta. Ante su insistencia, le habrían respondido: “te queremos desvincular porque sí y punto”. Sus compañeros callaron, pese a que sabían que el trasfondo es la denuncia presentada contra Luraschi y todos reconocieron que ella estaba diciendo la verdad.

No obstante, refirió que nunca contó con el apoyo de los demás funcionarios que eran testigos de los acosos. “Los compañeros se reían de mí, me decían ‘colaborá, así va a acabar tu sufrimiento’. Hasta delante de mis compañeros me intentaba besar en la boca”, cuestionó.

“Me pongo en la mano de Dios, temo lo que él (Luraschi) pueda hacer”, puntualizó.