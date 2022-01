En casos de asintomático, sin contacto cercano, debe seguir las pautas de selección de donantes. En caso de no tener ningún criterio de aislamiento, no es necesario aplazar la donación de sangre. Cuando es un caso asintomático con esquema de vacunación completo, con contacto cercano, en caso de no tener ningún criterio de aislamiento no es necesario aplazar la donación de sangre.

En un asintomático sin vacunación o con esquema de vacunación incompleto, con contacto cercano, se debe aplazar la donación hasta 10 días luego del último contacto o hasta descartar el contagio con un resultado negativo del test, al quinto día del último contacto. Un sintomático, caso sospechoso/probable de COVID-19, debe aplazar la donación por 10 días después de la recuperación completa y el cese del tratamiento.

Por su parte, un sintomático, confirmado COVID-19, debe aplazar la donación por 10 días después de la recuperación completa y el cese del tratamiento. El asintomático, confirmado COVID-19, debe aplazar la donación por 10 días después del resultado positivo. Un sintomático, excluido el COVID-19, debe seguir las pautas de selección de donantes nacionales.

Donantes de sangre y vacunación contra COVID-19

Los criterios para donación en personas que recibieron las vacunas contra el Covid-19 como Pfizer-BioNTech; Moderna; Oxford-AstraZeneca y Janssen (en otro país), pueden donar desde la aplicación de la vacuna, si no presentan efectos adversos. Las demás vacunas o en situaciones en las que no se pueda establecer si el donante recibió una vacuna de virus vivo, se deben esperar cuatro semanas después de la vacunación.

Es importante destacar que las personas que se sientan mal después de recibir una vacuna anti COVID-19 deben posponer su donación durante 48 horas después de la resolución completa de los síntomas por efecto adverso a la vacuna.

Una observación importante que se solicita al donante tenga en cuenta, es que, en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 en los días posteriores a la donación, lo comunique al Servicio de Sangre. Cuando los síntomas hayan aparecido dentro de las 48 horas siguientes a la donación, se procederá al bloqueo de los componentes sanguíneos, hasta que se disponga del diagnóstico de laboratorio. En caso de que se confirmara la infección por SARS-CoV-2, se desecharán los componentes sanguíneos previamente bloqueados. En caso contrario, se aplicarán los criterios de hemovigilancia para potenciales agentes infecciosos transmisibles por transfusión, según el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública, basado en reglamentaciones regionales y nuevas evidencias sobre la infección por SARS-CoV-2.