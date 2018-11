Según los antecedentes, Bogarín fue destituido del cargo de gerente administrativo de Itaipú por hechos de corrupción en el 2010. El mismo alegó que fue obligado por sus superiores a realizar obras fantasmas o reparar seccionales.

A pesar de esto, el ministro Petta decidió trasladarlo desde la entidad binacional para colocarlo a cargo de la Unidad de Programas que coordina los recursos del Fonacide. El Secretario de Estado justifica su presencia allí y brinda completa protección.

En su defensa, Bogarín mencionó hoy a la radio 780 AM que Carlos Mateo Balmelli lo había denunciado cuando estaba al frente de Itaipú. “Me sometí al proceso, no soy corrupto. Yo hice las obras cumpliendo ordenes, pese a estar en contra, cumplí ordenes”, dijo.

No obstante, recalcó que en la ley no se consta prohibición alguna contra el arreglo de seccionales bajo la figura de las obras sociales.

“Siento una simpatía por el señor Petta, pero reconozco que es complicado trabajar con él porque en el ámbito político molesta”, dijo y negó que sea pariente suyo o de la esposa de este.

“¿Usted piensa que el doctor Petta no me investigó antes de llevarme a la institución? No soy ningún improvisado en esto”, remarcó ante los cuestionamientos durante la entrevista radial.