Karina, la vecina que denunció el maltrato de las niñas, relató a radio Monumental que desde hace tiempo las pequeñas presentaban hematomas en los ojos, rasguños en el cuerpo, entre otros signos que fueron golpeadas.

“Cuando ponían la música fuerte es porque le pegaban a las niñas, era para evitar que se escuche cuando lloraban. Hace un tiempo que ya no se las veía ni se las escuchaba y comencé a preocuparme. Siempre rezábamos para poder ayudar a las chiquitas porque ya no salían y no había forma de poder ingresar a la casa porque la tía es inconversable, es conocida en el barrio por su prepotencia y se le tiene miedo por el carácter que tiene”, expresó la denunciante.

Ayer a las 10:15 de la mañana, la niña de 5 años apareció en la casa de la vecina llevándole una bombilla. “Te regalo para tu bombilla tía Karina, me dijo y ahí vi que sus ojos estaban con moretones, sus manos estaban hinchadas y tenía rasguños. Ahí sentí que debía meterme y me decidí. Ella llegó a mi casa pidiendo una ayuda silenciosa”, contó.

La entrevistada dijo que llevó a la pequeña hasta un hospital donde tras la revisión se percataron que tenía el brazo fracturado desde hace 8 días. “Le rompieron el brazo con el palo de escoba y no las escuchábamos gritar o llorar porque le tapaban la boca con cinta adhesiva”.

Finalmente, la denunciante manifestó que después de mucho tiempo, anoche pudo dormir con tranquilidad, ya que las niñas fueron rescatadas y se encuentran a salvo.

La intervención fiscal y policial que derivó al rescate de las menores de 5 a 11 años se realizó entre el martes de noche y este miércoles de madrugada.

Tras la intervención, Virginia Lorena Ramírez (45) y su hijo Atilio Cayetano Benítez Ramírez quedaron detenidos en la comisaría 9° de Limpio.

La fiscal Elena Fiore, que interviene en la causa, manifestó que ambas son huérfanas de padre y madre, y quedaron bajo la tutela de la tía. Las niñas quedaron bajo la custodia provisoria de la vecina que había formulado la denuncia.

Las personas que deseen colaborar con Karina y asistir a las pequeñas, pueden comunicarse al (0971) 421-984.