El gasto público del Paraguay es de aproximadamente US$ 1.800 millones por año, según datos del 2018 y esto representa un 3,9% del total del PIB (US 47.000 millones), de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En los últimos quince años, los ingresos tributarios crecieron 370%, pero los gastos de personal crecieron 416% y en total, los gastos corrientes un 425%. Hay una diferencia de aproximadamente 155 puntos porcentuales entre los gastos y los ingresos.

Para varios diputados, uno de los principales desafíos del presupuesto 2020 es mejorar la calidad del gasto.

“Lo que hay que ver es cómo están ejecutando lo que ya tenían, qué perfil de gastos superfluos tienen. Definitivamente hay que analizar la gestión de cada entidad antes de darles cualquier ampliación o aumento”, expresó el diputado Sebastián Villarejo (PPQ).

El funcionamiento deficiente de las entidades recaudadoras es uno de los grandes problemas por los que pasa el país y esto genera complicaciones a la hora de elaborar el presupuesto, según el senador Stephan Rasmussen. “La economía informal sigue representando alrededor del 30% a 40% del PIB y no hay grandes cambios ni grandes controles o inversión en tecnología que estén reduciendo la evasión fiscal”, dijo el patriaqueridista al ser consultado sobre esto.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Otro de los grandes retos que tiene la Comisión Bicameral de Presupuesto serán los fondos para el Ministerio de Educación. En total, la inversión en esta área no alcanza el 7% recomendado por la UNESCO, sino que apenas llega al 5% sumando todos los aportes de los organismos de cooperación internacional y FONACIDE. Para la diputada del PEN, Norma Camacho, la educación tiene que ser prioridad.

“El planteo del presupuesto está mal hecho, tenemos el mismo presupuesto del año pasado con un aumento de 7% en gastos fijos. La visión tiene que ser primero lo que queremos y ahí empezar a confeccionar el presupuesto”, manifestó Camacho.

SALUD, AUMENTO DE INVERSIÓN Y BAJOS RESULTADOS SANITARIOS

De acuerdo con el último informe del Grupo Banco Mundial, Paraguay se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC) en materia de resultados sanitarios, incluso considerando los aumentos en el gasto de salud pública.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país sólo destina el 1,8% de los recursos a salud mental y el 80% de las personas que padece de algún trastorno psicológico, psiquiátrico o por uso de sustancias no recibe el tratamiento. Asimismo, una persona por día se suicida en Paraguay, de acuerdo con los datos del Hospital Neuropsiquiátrico.

“Hay colaboradores que no se mueven y por eso estamos como estamos”, había mencionado el exministro de Salud y actual senador, Antonio Barrios luego de la presentación del primer informe de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

INFRAESTRUCTURA, AGUA Y SANEAMIENTO

En lo que se refiere a infraestructura, el BID reconoce que la eficiencia del gasto público es baja. En su último informe, resalta que “estas deficiencias están relacionadas a la dificultad de captar inversiones y las debilidades institucionales que restringen la canalización efectiva de los recursos públicos”. Según el Foro Económico Mundial (FEM), Paraguay se encuentra en el puesto 136 de 138 en cuanto a calidad de carreteras y 132 de 138 en aeropuertos.

El BID reporta que existe una provisión desigual. En Paraguay, sólo el 52,5% de los hogares cuenta con acceso a fuentes de agua potable (71,7% en ALC), mientras que sólo el 10% puede acceder a saneamiento mejorado (52,2% en ALC).

“En este presupuesto y en el anterior, no estoy viendo un cambio trascendental. Se está copiando, pegando y se hacen pequeños aumentos. Hay que disminuir el gasto burocrático e invertir en infraestructura. Eso es definitivo” opinó el senador y exministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis. El liberal considera que el porcentaje ideal de inversión en obras debería ser igual al recomendado para educación. “Si no hay infraestructura, básicamente no hay producción. Cuando construís una ruta, creas un polo de desarrollo”, agregó.