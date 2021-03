Para la Unión Nacional de Educadores (UNE) la suerte está echada tras la designación de Juan Manuel Brunetti como ministro de Educación. El gremio dará un tiempo a la nueva autoridad para que comience a trabajar. No obstante, reitera la necesidad de suspender las clases presenciales.

“La suerte está echada, vemos como avanzamos con este señor, tuvimos dos años y medio de pérdida para mejorar la educación paraguaya. El exministro Eduardo Petta no estuvo a la altura de los hechos para conducir el proceso con algún tipo de avance”, dijo hoy Eladio Benítez, titular de la UNE, a la radio Universo y canal Gen.

Si bien Juan Manuel Brunetti es propietario de una universidad privada, Eladio Benítez subrayó que no viene de la experiencia docente propiamente y además no fue protagonista de la educación pública. “Vamos a observar el papel de Brunetti, creemos que todos requieren de un tiempo. Nos pareció interesante el discurso inicial, de que dialogará con todos”, destacó no obstante.

Por otra parte, el entrevistado apuntó a la necesidad de revaluar las clases presenciales ante la alerta roja por el contagio de Covid-19. “Vamos a reforzar el pedido, creemos que 15 días será insuficiente, queremos mayor tiempo. Creemos que la suspensión de las clases presenciales debe darse hasta tanto se mejoren las condiciones. Va a ser criminal que no se suspendan las clases presenciales en Asunción, Central, Alto Paraná, Encarnación y Concepción”, puntualizó.