La senadora colorada Blanca Ovelar justificó que decidieron no participar del análisis de los recortes de los beneficios a los altos funcionarios del Gobierno porque la propuesta se planteó a las apuradas y además fue una farsa con el fin de legislar solo para las graderías.

En entrevista con la radio 650 AM, la congresista oficialista Blanca Ovelar calificó que el proyecto presentado por su colega cartista Sergio Godoy fue uno personalista y que buscaba una mera simpatía política, por lo que los integrantes de Añetete no se quedaron para participar de la "farsa".

“No estamos en elecciones. Es claro el camino que debemos seguir. No podemos legislar para las graderías. Esto requiere un proceso sereno para que mañana los funcionarios no recurran a la justicia y salgamos perdiendo todos y sea un gran vyrorei. Los recortes ya existen. No vengan acá con proyectos personalistas”, agregó.

La colorada contó que ayer fueron convocados para tratar las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo, entre las cuales figuraba destinar el 50 % de los royalties de las municipalidades y gobernaciones a Salud, pero que el oficialismo terminó perdiendo durante la votación. Agregó que en medio de esta sesión se enteraron que fue convocada otra extraordinaria para analizar los proyectos de recortes, de manera meteórica, sin socializar y sin analizar a profundidad.

La legisladora indicó en ese sentido que muchos políticos se quieren aprovechar de la coyuntura actual para presentarse como los salvadores, siendo que en otras oportunidades impidieron los impuestos a la soja o al tabaco, los cuales iban a destinarse a salud y educación.

Lamentó que dicho sector -que ahora quiere “embanderarse” de los cambios estructurales que están en marcha- rechazó “miserablemente” el aumento de los impuestos al sector tabacalero. “Tenemos el impuesto más bajo de la región. Siempre defendieron los intereses de los poderosos y ahora se presentan como los salvadores”, tiroteó.

"Hay salarios ridículamente altos y otros dolorosamente bajos. Eso se tiene que corregir, y eso no tiene retorno. Pero se tiene que hacer en serio, en el marco de un gran diálogo y si es posible incluso tocando la Constitución, pero no a las disparadas. Hay tres meses para debatir”, argumentó.