El fiscal Itálico Adriano Rienzi, quien investiga junto con su colega Carlos Acuña el caso de agresión en el IPS Ingavi, detalló que en total ya se hicieron cinco denuncias por el hecho, cuatro de ellas fueron presentadas por el personal médico y una por la familia del paciente internado. Comentó que deberán investigar las versiones de ambos sectores porque las mismas se contraponen. “Aún no podemos decir quiénes son víctimas y quiénes son victimarios hasta tanto esclarecer los hechos”, acotó.

El agente del Ministerio Público indicó que él se encarga de la denuncia presentada por los médicos y que para el viernes los convocó a su unidad para que presenten declaración. “Pidieron un tiempo de paz porque están psicológicamente afectados. Entonces respetamos eso mientras pedimos informes y ver si hubo testigos de lo ocurrido”, señaló.

El entrevistado comentó que ayer se constituyó en IPS Ingavi a los efectos de ver las imágenes de circuito cerrado. “Solo 4 cámaras del hospital funcionaban y el hecho ocurrió bajo una cámara pero en un punto ciego. Solo muestra la última parte del hecho. También pedimos que nos hagan llegar de forma oficial las imágenes de los celulares que están corriendo por las redes sociales”, expuso.

Sobre la aparente pérdida del bebé de la médica a consecuencia de los golpes, el investigador fue prudente al mencionar que surgió la duda porque la doctora manifestó ante la Policía, al momento de hacer su denuncia, que “tenía un retraso de cinco semanas" y argumentó que eso puede implicar cualquier cosa. “Yo necesito escucharle a ella para que me diga si realmente estaba embarazada y cuáles son los estudios laboratoriales que tiene. Yo hoy no estoy en una posición de decir si estaba o no embarazada, primero debo escucharla. No sabemos si hay o no aborto, nos tiene que mostrar sus antecedentes, fichas médicas y manifestarnos lo que ocurrió”, agregó.

Consultado sobre si pedirán un estudio para comprobar la pérdida de gravidez, Rienzi detalló que cuando conversaron con los médicos denunciantes, estos “manifestaron no querer someterse a un examen médico del forense del Ministerio Público porque querían un tiempo de paz”, y además indicó que precisaron que tienen su ficha médica en Emergencias Médicas.