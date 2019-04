La vacunación contra la influenza es una estrategia más que probada para la prevención contra el virus, afirmó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud y agregó que las vacunas son seguras y que los efectos colaterales al recibir la dosis son “extremadamente raros” frente al beneficio que otorga como herramienta preventiva.

Afirmó que la aplicación de la antigripal está destinada al grupo considerado de riesgo para contraer enfermedades y padecer complicaciones asociadas, como el caso de los niños de 6 a 36 meses, adultos mayores, enfermos crónicos, aquellos que cuenten con afecciones del tipo respiratorio así como los inmunocomprometidos y el personal de salud.

Desde el jueves pasado, las dosis pediatricas, unas 600 mil, contra la influenza ya fueron distribuidas en los vacunatorios de las regiones sanitarias y para días más se aguarda la llegada del otro lote de vacunas destinado para 600 mil adultos dentro de los grupos de riesgo.

Mazzoleni recordó que la aplicación de la antigripal está dirigida al grupo considerado de riesgo para contraer la enfermedad y padecer complicaciones asociadas, como el caso de los niños de 6 a 36 meses, adultos mayores, enfermos crónicos, aquellos que cuenten con afecciones del tipo respiratorio, así como los inmunocomprometidos. Aseveró que dentro de la población de riesgo está incluido el personal de salud, a quienes insta igualmente a acceder a la vacuna.

Solicitó a la población vacunarse para evitar la ocurrencia de enfermedades respiratorias y al mismo tiempo aconseja mantener hábitos saludables e higiénicos a fin de limitar el riesgo de adquirir estas afecciones.

“En este periodo existen muchos virus que pueden generar enfermedades respiratorias y la vacuna contra la influenza protege contra uno de los más severos”, puntualizó Mazzoleni.

Según la cartera sanitaria los efectos secundarios que puedan presentarse tras recibir la dosis más bien están asociados a la zona de aplicación como el dolor en el sitio, enrojecimiento local que pueden ser leves y transitorios, raramente puede manifestarse dolor de cabeza, dolor muscular o sensación de malestar.

No causa gripe ya que la vacuna contra la influenza es inactivada, lo que implica que no contiene cepas de virus vivos en su composición, por lo cual no puede causar la enfermedad.

Las contraindicaciones de aplicación es para todas las personas que tuvieron anteriormente una reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes de la vacuna, o de cualquier sustancia que se encuentra en niveles muy bajos en la dosis, el huevo o proteínas de pollo, la ovoalbúmina (proteínas en la clara de huevo), kanamicina o sulfato de neomicina (antibióticos), formaldehído y bromuro de cetiltrimetilamonio, deben consultar al médico.