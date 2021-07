Edgar Báez de 22 años, novio de la joven fallecida, envió un mensaje de WhatsApp a su amada minutos antes del derrumbe del edificio. Nunca pensó que sería el último.

“Cuando ella llegó el miércoles, día de la tragedia, yo le escribí y le dije que me avise cuando esté instalada y me respondió: ‘amor ya estoy aquí, en el depar’. Para ella era un sueño, yo jamás iba a impedir que ella se vaya a ese lugar”, contó el joven.

Detalló que en el último mensaje que Lady le envió, le expresó su amor.

“El último mensaje que me envió me dijo que me amaba mucho. Al día siguiente, el miércoles 24, a las 10:17 le escribí un último mensaje y dos minutos después ya me avisaron lo que pasó. Ella ya no me respondió”, lamentó Báez.

Por otro lado, contó que Lady estaba muy emocionada por el viaje ya que cobraría su salario y de paso pagaría todas sus cuentas.

“Siempre le apoyé, vendíamos asaditos, teníamos una bodega en José Fassardi. Hasta hora no asimilo lo que está pasando”.

Sin encontrar explicación a todo lo sucedido, Edgar dijo además que “es muy injusta la vida con ella. Ahora es un ángel para mí”.

Relató que para el mes de diciembre tenían planeado abrir una peluquería para poder ganar más dinero, además de comprar ganado y así ir creciendo económicamente.

“Ella era una chica que pensaba en todo momento salir adelante, ella estudió pagando ella misma sus gastos”.

Los restos de Lady Luna Villalba llegaron ayer al país. En estos momentos está siendo velado en su ciudad natal en Eugenio A. Garay, departamento del Guairá. El entierro está previsto para este miércoles.