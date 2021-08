El Decano de Medicina, Prof. Dr. Laurentino Barrios, inició el acto con palabras de orgullo hacia los nuevos profesionales, elogiándolos por haber sabido sortear las incertidumbres que trajo consigo la pandemia en estos últimos dos años. Asimismo, instó a la formación continua y a ser agradecidos con los compatriotas que aportaron en su educación.

“Este no es un punto final, es un inicio, lastimosamente sus padres no están acá en este momento, pero me gustaría felicitarles y agradecerles como Decano por el acompañamiento durante toda la carrera y que les hagan llegar este mensaje, porque ustedes seguirán necesitando de ese acompañamiento en los próximos años para completar su formación como especialistas. Les espera un camino largo pero muy fructífero en sus vidas que les llevará a hacer grandes cosas en los próximos 50 años”, subrayó.

Seguidamente se hizo entrega de los diplomas a los egresados y toma de juramento de rigor a los nuevos profesionales. Posteriormente le fue otorgado el reconocimiento como mejor graduado de la Carrera de Medicina y Cirugía y entrega de la medalla de oro, al Dr. Santiago Nicolás Villalba Aucejo, con un promedio general de 4.85.

En su discurso, el mejor egresado en representación de sus compañeros de la promoción 2020 de la FCM UNA, rindió tributo a todos los profesionales de la salud por haber entregado su vida cumpliendo con el compromiso de cuidar de la salud de los demás.

Asimismo, citó al filósofo francés Jean Paul Sartre “Uno es lo que hace, con lo que hicieron de él”, para agradecer a las familias de los egresados por la contención, confianza y apoyo durante estos largos años, para culminar el proceso de formación universitaria en un país donde no todos tienen las mismas oportunidades para acceder a la educación superior.

“Agradecemos a la sociedad paraguaya que nos permite alcanzar esta primera meta mediante la existencia de la universidad pública y a los pacientes del Hospital de Clínicas, que con sus dolencias contribuyeron a nuestra formación profesional, integral y humana. A los docentes y a toda la comunidad de la FCM por brindarnos y facilitarnos sus saberes y experiencias y aquellos profesores que se constituyeron en un modelo a seguir para muchos de nosotros”.