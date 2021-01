El jefe comunal, en entrevista con el programa "Aire de Todos" de la FM Montecarlo y el canal GEN, reconoció que Asunción actualmente posee menos del 22% de desagüe pluvial, por lo que en cada lluvia la ciudad se inunda.

Al respecto, Rodríguez adelantó que la construcción de desagües pluviales ya figura en el presupuesto de la institución para este año, por lo que prometió una solución . “El lema nuestro que iniciamos este año es una Asunción sin raudales”, indicó "Nenecho".

Sobre la aceptación hacia su figura como intendente, dijo que trata de ser lo más natural posible en el cargo. “Sé lo que le molesta al ciudadano y mientras más uno interactúa con la gente, mejor. Trato de pisar siempre tierra”, subrayó.

Con respecto a las encuestas que lo posicionan como el candidato con mejores números de cara a las elecciones municipales, dijo que lo toma con mucho compromiso y responsabilidad. “Es una mochila muy pesada, yo tengo también el peso de la juventud encima. Si yo fracaso, toda una generación se perjudica. Los números me encantan, pero me comprometen mucho más a no fallar”, resaltó.

“Estoy muy confiado en el trabajo que podemos hacer y la gente que me acompaña. Asunción está por hacerse y nosotros queremos seguir trabajando”, precisó el intendente.

Asimismo, fue consultado sobre su pasado en la televisión y mencionó que no le molesta que las personas se lo recuerden. “Prefiero que la gente me diga el ex Calle 7, antes que me digan bandido. Yo fui un accidente en la televisión, yo ingresé en la función pública en el 2001”, añadió.