El entrevista con la 650 AM, Saguier Caballero manifestó que Paraguay mantendrá la postura que en su momento ya había manifestado el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, de no ceder ante las pretensiones de Arrom y Martí.

Respecto a las sanciones, indicó que las mismas no son obligatorias y por ello “no se pagará un solo centavo” a los dos compatriotas asilados en Brasil y quienes fueron acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en el año 2001.

“El canciller ha sido claro, no va a salir un solo guaraní de las arcas del Estado que son las arcas del pueblo”, enfatizó el vicecanciller durante la entrevista radial.

Pese a esta postura asumida, de igual forma el gobierno paraguayo deberá presentarse ante la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (CorteIDH) para la audiencia que se realizará el próximo 7 de febrero en San José, Costa Rica. En la misma, los representantes de nuestro país defenderán al Estado de las acusaciones realizadas por los familiares de Arrom y Martí.

“En derecho hay un principio de que uno debe defenderse en todas las esferas, que uno no debe dejar porque es un derecho que se tiene en todas las partes, tanto la acusante como el defendido. Dadas las condiciones, una de las posibilidades que se estudia es la de concurrir o no, pero tiene que haber ciertas garantías de que se cumpla el derecho”, indicó al respecto Saguier Caballero.

Según confirmó a la 970 AM la fiscal Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, de los US$ 63 millones solicitados por Arrom y Martí como indemnización en el marco de esta causa, el monto por “daño moral” asciende a poco más de US$ 20.500.000 para cada uno, mientras que para sus familiares serían US$ 14.000.000 y US$ 8.000.000 respectivamente (un millón de dólares para cada familiar).