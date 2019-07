Luego de los primeros meses de gobierno del presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, la imagen que muchos paragua­yos tenían hacia su persona fue perdiendo fuerza. Esto se debe a que muchos de los cambios que fueron hechos en las instituciones públicas, al igual que las decisiones que fueron tomadas, en su mayo­ría han sido a favor de su gente y no del pueblo, según cues­tionan.

Estas circunstancias hicieron que la ciudadanía, cansada de la situación, haya recurrido a una peculiar manera de demostrar su descontento. Fue así que en poco tiempo el famoso slogan “Marito de la gente”, con que Abdo Bení­tez llegó al sillón presidencial, en menos de un año fue reem­plazado por la frase “Desas­tre ko Marito”. Actualmente esta frase quedó instalada en la jerga popular y es una forma en que la ciudadanía manifiesta su desacuerdo con este gobierno.

Una de las primeras en utilizar el hashtag #OikoiteMarito es la esposa del senador Friedmann, Marly Figueredo.

Pero, aparentemente, al entorno del Presidente esta pintoresca frase no le es lo suficientemente agradable como pasa con la mayoría. Señal de esto es que puso a trabajar a todo el “equipo” en busca de estrategias para desactivar esta frase y posi­cionar al mandatario.

En las últimas horas en las redes sociales, especial­mente en el Twitter, empezó a correr el hashtag #Oikoite­Marito, una de las brillantes ideas del equipo comunica­cional, que viene con todo para suprimir al “Desastre ko Marito”, que ya cobró fuerza y se impuso en el día a día del paraguayo. Además para viralizarla, se recu­rrió a cuentas “fakes” (falsas) y quie­nes están detrás serían los famosos hurreros digitales, quienes recurren a la tecno­logía para llegar a la mayor cantidad de personas.

Como en su mayoría están “ubicados” en instituciones públicas, lo más seguro es que impulsan estas cuentas en sus “ratos libres o desde sus casas”, para evitar uti­lizar las “herramientas estatales” y sus “horarios laborales”, promocionando una frase a favor de Abdo Benítez.

Llamativamente, el hashtag no es utilizado aún por los internautas "comunes", sino por los propios allegados del Presidente. Una de ellas es la ex modelo Marly Figueredo, esposa del senador Rodolfo Friedmann. Con el paso de los días se podrá confirmar si la "solución" brindada por el equipo para limpiar la imagen del mandatario tiene o no la repercusión esperada y si final­mente logra eliminar el con­cepto que él mismo se ganó con su manera de hacer gobierno. "Desastre ko Marito".