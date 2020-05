En entrevista con Telefuturo, Don Rufino indicó que no cree que su hija Lilian, madre de Juliette, esté involucrada en la desaparición de su familiar. “Puedo poner la mano en el fuego por mi hija, pero podría ser que el señor le habrá manipulado y cambiado de rumbo. El señor podría saber algo más. Yo al señor yo no le conozco y no puedo poner la mano en el fuego por él”, agregó.

El hombre dijo desconocer cuál es la actividad laboral de Reiner, por lo que pidió a los investigadores que profundicen sobre ese aspecto.

Respecto a la tardanza para reportar la desaparición de Yuyu, Rufino dijo que su hija argumentó que a pedido de su pareja esperaron para ir a la comisaría. “Nosotros le reclamamos y ella nos dijo que el señor Reiner le dijo que espere porque le iban a encontrar primero. Mi hija quería hacer la denuncia pero Reiner le dijo que espere, pero luego ya se hizo de noche. Si esto pasaba en mi casa, iba a manejar diferente las cosas”, indicó.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que la ciudadanía teme dar informaciones y que incluso la familia recibió advertencias. “La gente tiene miedo para hablar. En un allanamiento, un traductor -hijo de alemanes- nos dijo que ‘no saben contra quién están batallando porque este es un grupo poderoso que maneja una red internacional’. Yo le dije que solo estábamos buscando a mi nieta y que no estábamos batallando contra nadie. Fue más una cuestión de cuídense, no de una amenaza”, reveló.

En el caso de que la niña esté con otra familia, el abuelo pidió encarecidamente que devuelvan a la pequeña. “Quiero que le larguen en algún lugar donde rápido y fácil la podamos encontrar”, rogó. “Queremos saber dónde está, los investigadores me prometen que se va a solucionar y le vamos a encontrar. No tenemos un norte o una idea de dónde estará”, puntualizó.