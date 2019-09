A la hora de hablar de suicidio, uno de los cuestionamientos más comunes es qué hacer para ayudar a la persona que se encuentra en una situación límite o cómo detectar que está pasando por un momento difícil que pueda tener un desenlace fatal.

El cambio de conducta repentino es una de las primeras señales de que algo no anda bien y la persona se muestra aislada, triste y sin ganas para realizar las tareas habituales, explica la Licenciada Franca Lacarruba, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología.

“Muchas personas incluso manifiestan eso en frases o expresiones como para qué sirve la vida, que no vale la pena vivir y en jóvenes a veces no se percibe tristeza sino irritabilidad, impaciencia como una respuesta contraria a lo que podría estar pensando”, explicó en contacto con al R800.

Ese es el momento en que se puede brindar ayuda a esa persona porque también es una forma de estar pidiendo ayuda en forma indirecta.

“Ese es el momento de tenderle la mano y hay un mito de que se cree que el que dice no hace y no es así, es un signo de alarma y alerta roja, sí hará y el 80% de los que se quitan la vida manifiestan su deseo de no vivir”, indicó la profesional.

Existen motivos que son desencadenantes o “la gota que colmó el vaso” como situaciones difíciles de la vida. “Existen los desencadenantes, no es que se toma la decisión de un día para otro, se viene arrastrando de una frustración tras otra, problemas en la familia, en la pareja que se van sucediendo y en la mayoría de los casos la persona llega a un estado depresivo”, agregó.

Lo importante es que cuente con acompañamiento de la familia, apoyo profesional médico y contención.

Actualmente, se percibe la necesidad de una mayor comunicación desde la familia, el compartir y pasar más tiempo juntos y son los conflictos que se acarrean desde la niñez y desde entonces que se debe trabajar sobre la salud mental.

Lacarruba instó a recurrir a los profesionales que se encuentran en los servicios públicos y que la falta de recursos no sea una excusa para no acudir.

En Paraguay se registran al menos 2 suicidios por día y es la franja juvenil y la adulta mayor la más afectada.

Según registros de la OPS, cada año cerca de 800 mil personas se quitan la vida en todo el mundo y aproximadamente 100 mil son de la Región de las Américas.

Los intentos de suicidio y el suicidio consumado impactan a las familias, comunidades y a la sociedad entera. Hoy, se recuerda el Día Mundial para la Prevención del Suicidio para crear conciencia en todo el mundo de que el suicidio es prevenible. El tema de este año es “Trabajando juntos para la prevención del suicidio”.

“La prevención del suicidio requiere un esfuerzo colectivo por parte de familias, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos”, señala el comunicado de la organización.

Agrega que el suicidio afecta a todos y que cada persona puede contribuir a evitarlo