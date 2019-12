En visita al estudio de radio Universo, Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, sostuvo que existen 300 auditorías en proceso y a culminar en 250 instituciones públicas. Una de ellas es la Municipalidad de Asunción.

La funcionaria mencionó que hasta el jueves no obtuvieron respuestas de la Intendencia de Asunción sobre el nexo para la auditoría. "La Junta Municipal de Asunción ya comunicó a su nexo, pero la Intendencia no. Eso atrasa los trabajos. Le pido a la Intendencia de Asunción que no haya limitaciones para acceder a las documentaciones”, agregó.

Gladys Fernández mencionó que para fines de febrero tendría que estar listo el informe de la Municipalidad de Asunción.