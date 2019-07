Mariela María McLeod Ramos recibió un apercibimiento por parte del jefe de Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, Rodrigo Irún Brusquetti, quien informó al director general de Vigilancia de Salud, Guillermo Sequera, acerca de la “inconducta” cometida por la misma.

“Recibí un apercibimiento por escrito, donde me comunican que fui sancionada por una falta de respeto a mis superiores. Yo ya firmé esa nota porque vino de arriba. Sin embargo, el reglamento interno del Ministerio establece que tendría que ser primero un apercibimiento verbal”, sostuvo en charla con la radio 970 AM.

La funcionaria contó que Sequera, quien es su jefe directo, avaló la sanción pero que quedó muy sorprendido al saber el motivo que esgrimieron los superiores para aplicar el estirón de orejas. “Ya viene de arriba la orden de sancionarme, seguro del Ministro, y no le quiero involucrar a mi jefe porque no tiene nada que ver en esto”, explicó.

El simple pecado de Mariela fue haber respondido a través de su cuenta de Twitter a una publicación del Diario HOY con la frase “Desastre ko Marito”. La nota estaba relacionada al “Ejército de Fakes y hurreros” que busca desinstalar la famosa frase relacionada a la gestión del mandatario.

La funcionaria aclaró que es muy tuitera, pero que siempre lo hace fuera de su horario laboral, como ocurrió en esta ocasión. Explicó además que le extraña mucho cómo actuaron con ella, atendiendo que en el pasado llegó a desempeñarse como jefa de Recursos Humanos y por lo tanto maneja a dedillo la ley y los reglamentos internos.

Hace un mes salió del “freezer”, a donde la habían enviado por su apellido, y actualmente está trabajando en la Dirección de Enfermedades Transmisibles, dependiente de Dirección de Vigilancia de la Salud. La misma aclaró además que ingresó por concurso en la época de Fernando Lugo.

En 10 años de trabajo en el Ministerio de Salud siempre mantuvo intacto su legajo, pero ahora este caso figurará en el mismo. “Este apercibimiento es un ‘eñecalma’ o te vamos a suspender”, explicó sobre el alcance de la sanción aplicada por el simple hecho de hacer uso de la libertad de expresión. Dijo también que no conoce otro caso similar al suyo.

“Ayer me volví tuit star. Subí 500 seguidores más”, dijo entre risas tomando con humor su situación y dando por finalizada la entrevista radial.

Nota de apercibimiento

LA HURRERA FUE LA PYRAGUE DIGITAL

Lo llamativo del caso es que la conocida “Radióloga del MOPC”, Nieve Soledad Melgarejo (hurrera conocida del Gobierno) fue quien le dio aviso a través del twitter al ministro de Salud, Julio Mazzolenni, lo escrito por su funcionaria.

“Solcito” es una de las más fieles “hurreras” del Gobierno y se sospecha que acostumbra a espiar las redes para luego “chismosear” alguna conducta que vaya en contra de la ideología política oficialista.

“Estamos llegando a un retro­ceso total. Se está demos­trando la calaña de la gente de este gobierno. Es lamen­table que no se pueda ejer­cer el derecho a la libertad de expresión. No se dan cuenta de que hay nuevos tiempos en Paraguay, no se puede vol­ver a la época en la que ellos gozaban de privilegios. Que se acostumbren al ‘Desastre ko Marito’, si no les gusta, tie­nen que cambiar el rumbo del Gobierno”, señaló el abogado Eduardo González, según publica La Nación.