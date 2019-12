Las múltiples desidias, abandonos que según ellos agudizaron la crisis educativa son los hechos que recordarán hoy los dirigentes nacionales y regionales de la OTEP SN esta mañana, frente a la sede del MEC.

Los docentes anunciaron que también reclamarán a Petta sus “prácticas prepotentes y autoritarias”, con las cuales, aseguran, se coartaron la libertad sindical y de expresión.

El Presupuesto General de la Nación contempla un incremento salarial del 16 % para los docentes a partir de julio del próximo año, sin embargo, la intención de los maestros era que el aumento rija desde enero.

No obstante, el Ministerio de Hacienda aclaró que no existen recursos para cumplir con estas pretensiones y si bien la Cámara Baja aprobó la aplicación a partir de abril, no hubo el mismo criterio en Senadores.