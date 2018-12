Hace un tiempo aseguraba convencido que “el libro en Paraguay goza de buena salud”. Hoy, a poco más de un año de aquella afirmación, sigue sosteniendo con la misma convicción que el libro en nuestro país “va por buen camino”.

Fernando Benítez (32) es un periodista que, tras salir del mundo de los medios de comunicación, decidió embarcarse junto con su esposa, Sandra Sanabria (32), en el que quizás sea uno de los mayores desafíos que le haya tocado emprender: abrir una librería.

Lo que empezó con una caja de libros propios que empezaron a venderse entre conocidos y amigos en la zona de la Terminal terminó convirtiéndose en un gran negocio que sigue creciendo y expandiéndose: Libros Para Todos (LPT).

En entrevista con HOY, ambos comentaron que, luego de dejar cada uno sus respectivos trabajos en el sector privado, decidieron unir fuerzas para llevar adelante este emprendimiento que hoy día se muestra como una de las librerías en auge con mayor visibilidad en Asunción.

LOS DESAFÍOS EN EL MUNDO DE LA LECTURA

Fernando asegura que el principal desafío que existe en este ámbito es llegar comprender la verdadera importancia que tiene la lectura, pues -a su criterio- se trata no solo de creer que es una cuestión netamente cultural sino más bien de comprender que la lectura “es una fuente de conocimientos”.

“Necesitamos que el desafío se traslade a cada casa a través de las escuelas y colegios y que entendamos que la importancia de la lectura radica en que es la principal fuente de desarrollo intelectual y personal y que es quizás el único agente transformador seguro de cambio de una sociedad”, expresó.

Viendo el panorama actual, considera que efectivamente hay un despertar por la lectura, hecho que en cierto modo guarda relación con el desarrollo tecnológico que se viene dando desde hace algunos años. “Quizás no se lee lo que necesitamos o lo que quisiéramos que se lea, pero efectivamente estamos por buen camino”, sostuvo el propietario de “Libros Para Todos”.

LA TECNOLOGÍA Y LOS LIBROS IMPRESOS

Tal y como en la ocasión anterior, Fernando volvió a afirmar que el auge de nuevas tecnologías y plataformas (eBooks, tablets, etc) no ha afectado del todo al negocio de los libros impresos, pues esa afectación depende mucho del lugar, las condiciones y el contexto. En sociedades como la nuestra, el libro en formato físico se vende cada vez más, sostuvo.

“Lentamente el libro físico se irá convirtiendo en un nicho, pero eso se dará lentamente. Por lo que veo hoy, no pronostico que exista una desaparición del libro a corto plazo”, señaló de manera tajante, convencido del buen momento por el que atraviesa este rubro en Paraguay.

¿QUÉ PREFIERE EL PARAGUAYO A LA HORA DE LEER?

A la hora de buscar un libro, en general el paraguayo no tiene una preferencia definida, según Fernando, por lo que no existe un patrón que apunte hacia -por ejemplo- el romance, el terror o la poesía. “Creo que eso depende de una cuestión generacional y también de algo personal. Cada uno tiene gustos particulares en los que se basa para tomar una decisión”, acotó.

Si bien ciertos factores como el éxito de una película basada en cierto libro (como en su momento sucedió con 50 Sombras de Grey) o la fama que pueda llegar a ganar un escritor por el comentario “de boca en boca”, Fernando considera que “todo es muy relativo” a la hora de elegir un libro y, por ende, es el lector el que finalmente tendrá en sus manos la decisión de elegir qué llevar a casa.

EL GRAN DÉFICIT: PROFESORES QUE NO LEEN

Este librero considera que, a nivel educativo, no se está haciendo lo suficiente para incentivar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes y que en Paraguay se está lejos de llegar a un ideal. Por ello, plantea la necesidad de hacer “un cambio de estrategia” para que ellos puedan adquirir el gusto por los libros ya desde temprana edad.

“El parámetro hoy en día ya no es el de antes, por eso creo que las cosas tienen que cambiar, para el incentivo a la lectura pasa la misma cosa. Si el profesor no lee, cómo va a enseñarle al chico a leer, cuáles van a ser los métodos que va a utilizar un profesor para incentivar la lectura en los chicos si él mismo no lo hace. Hoy tenemos un déficit: profesores que no leen, que no conocen suficiente la didáctica para transmitir eso a los chicos, no es la totalidad de los casos pero es la gran mayoría”, afirmó.

UN RUBRO EN CONSTANTE CRECIMIENTO

“Yo creo que cada vez más gente lee y cada vez más gente joven se interesa por la lectura. El libro se está convirtiendo en un objeto de mucho interés para el paraguayo. Desde esa perspectiva, espero y anhelo un crecimiento. Mientras más librerías haya, mucho mejor”, indicó Fernando.

A su criterio, en poco tiempo podría llegar a darse un crecimiento en este rubro con la eventual apertura de más librerías, pese a que ciertos antecedentes (como los cierres de “Vicoli” y “Quijote”) hayan hecho creer a varios que el negocio estaba pasando por un mal momento.

A falta de poco para abrir dos nuevos locales de “Libros Para Todos” y seguir expandiendo su negocio, Fernando Benítez y Sandra Sanabria se muestran convencidos de que, a través de su trabajo y dedicación, son capaces de contribuir en cierto modo a incentivar el amor por la lectura.