“Este Javier no es cristiano, ¿él no tiene madre?, ¿no piensa en su mamá para hacer esto?”, se preguntó don Ceferino Gamarra, padre de Andresa Gamarra, durante una entrevista con la 1080 AM.

Contó que decidieron no ver televisión, ni escuchar radio en los últimos días, a fin de desconectarse y evitar revivir todo lo acontecido.

La joven de 25 años deja tres hijos huérfanos, uno de 8 años, otro de cinco y otro de 2, quienes ahora quedan al cuidado de los abuelos, quienes de por sí ya tienen otros hijos que cuidar, entre ellos, uno con discapacidad.

Don Ceferino envió un mensaje especial al presidente Mario Abdo Benítez y solicitó mayor seguridad para la ciudadanía.

El médico forense diagnosticó una asfixia como causa de muerte y reveló que no se encontraron golpes, ni heridas de arma de fuego o de arma blanca.



La estimación del doctor Pablo Lemir es que la joven de 25 años fallece entre la noche del 1 de mayo y la madrugada del 2. Es decir, en la misma fecha en la que desapareció.