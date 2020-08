Por Jorge Torres Romero

El primo de Friedmann detalla un sinfín de situaciones que se fueron dando en el manejo de la empresa Eventos y Servicios (ESSA). Cuenta cómo hacían para comprar facturas, evitar el pago del IVA, la distribución de las utilidades de la empresa, las apretadas a intendentes por más contratos y la lista de los directos de colegios que formaban parte del equipo. Todo esto supervisado por el actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann. A continuación la primera parte de los 19 audios que están en nuestro poder y que lo iremos publicando:

“Rodolfo se levantó con ganas de atacar con los cheques”

AUDIO 1: “Por eso Ale te juro esta….como te voy a decir, Rodolfo hoy se levantó con ganas de atacar con el tema cheques. Al final el culpable, los culpables del tema cheques somos nosotros. Me entendés, nosotros somos culpables por no cobrar esos cheques, no hay otros culpables, somos los únicos culpables somos nosotros, por no hacer el seguimiento de esos cheques y no cobrar esos cheques a tiempo”.

“Rodolfo no se quiere pelear con Noguera”

AUDIO 2: “Ale, vos sabes algo, te juro porque me dicen que Rodolfo está molesto por el manejo. Como se maneja porque no se le cobra. A mí lo que me da por las bolas es que no sé que. Se pide autorización para que con caja de Evento y Servicios (ESSA) se paguen 270 millones de guaraníes, se hagan efectivo de cheques, cheques de no sé, de intendencia verdad y al final otra vez un kilombo porque el intendente te traba para pagarte, un kilombo. Es como prestar plata y el tipo que te presta no tenga plata, entendés…

Ahora lo peor que nos pueda pasar es que el intendente no te quiera pagar por que sea adelanto no te quiera dar más cheques si el intendente te da cheque nuevo tranquilo perfecto vamos a seguir con el sufrimiento haber cuando vamos a poder cobrar esos cheques de intendente o si el tipo te da cheque personal no se como va ser el tema eso. Porque lo de Noguera está clarísimo le cambiamos al pedo, bueno como fue presidente de la empresa un tiempo ese es su costo perfecto, porque si Rodolfo luego no se quiere pelear con Noguera, tranquilo no se te vas a tener que pelear vos. El va a depender de vos con Noguera de que te haga los cheques

Pero lo de la intendencia es lo que no entiendo, quiero entender y no entiendo, viene se le pide plata al intendente de Paso Yobai, sabes que hermano queremos tu colaboración, mboy la he colaborata, no sé 270 millones bueno toma, el intendente de Paso Yobai entrega 270 millones en cheques a Eventos y Servicios le hace efectivo su cheque, después cuando Eventos y Servicios se quiere ir a cobrar le dice, no, sabes que no tengo plata, no entonces co estafa”.

“El guiso no hay que poner en el pliego”

AUDIO 3: “Justamente por el monto me di cuenta que era municipalidad, entonces le voy a pasar a Víctor para que finiquite y pase al ministerio, al pliego a definir para hacer a tiempo porque eso yo tengo que tener a tiempo para no estar pagando coima. El dr tiene que hacer con tiempo, porque eso se tiene que hacer menú por menú, caloría por caloría, es un trabajo de la gran puta. En el MEC porque tienes que cargar en un sistema que ellos tienen.

Pero ya ok si es municipalidad voy a definir con Víctor muy poca cosa lo que hay que modificar no hay mucho que modificar lo único que te comente en el mensaje anterior el tema del guiso que no tenemos que poner que no esté más en el pliego eso”.

“El mismo menú, total nadie se da cuenta”

AUDIO 4: “Ale ahí estoy hablando con Víctor vamos a tratar de hacer lo mismo porque o sino vos sabes lo que escribir todo de cero otra vez un menú nuevo en el Ministerio. Un kilombo es chera’a, vamos a tratar, vamos a ver qué nos dice Víctor si se puede copiar eso. Vamos a tratar de que se copie al menos municipalidad y gobernación. El mismo menú que no varía total nadie se da cuenta de eso no llama la atención de nada, en el caso de menú porque esos son menú estipulados por el ministerio, no son menos inventados”

“Si Rodolfo llega a saber, a la p… va a mandar”

AUDIO 5: “Ale este es del coso, no hay nada todavía en la gobernación en el portal de la gobernación del contrato nuevo. Que pio te dijo Víctor del coso. Si Rodolfo llega a ver esto a la puta va a mandar, porque se está retrasando hoy estamos el 9 el tiempo que tiene que estar publicado”.

“Rodolfo ya llevó todo lo suyo”

AUDIO 6: “Si, decime Ale de ese 2.900 que queda, Rodolfo ya llevó todo lo suyo, ya no es más nada de lo de Rodolfo”.

“Por ahí se puede conseguir una adenda…para que Navarro pueda terminar”

AUDIO 7: “Ale le dije a Marile que te redacte unas notas para entregar a la gente de la gobernación. A la escuela para ponerle ahí la fecha que se entrega hasta el 22 nomas, se entrega el almuerzo y la gente de la municipalidad sabe que le estamos entregando. Desde ayer hasta el 6 de octubre nomas dice que se le entrega a la municipalidad. Lo de la municipalidad por una cuestión de que puedan presionar se pueden ir a la municipalidad y decir miraaa, entendes, por ahí pueden conseguir alguna adenda o una ampliación o algo puedan conseguir para el tema del almuerzo para que Navarro pueda terminar en octubre y a lo mejor pueden conseguir para un mes más”.

“No querés que se diga entregamos almuerzo, y entregamos pancho”

AUDIO 8: “Ahhh ya ya espectacular si ese está pendiente, espectacular. Está loco, Legal se quiere poner bien con los directores y piensa que es fácil, no es fácil. No queres que se diga entregamos un almuerzo y entregamos pancho, puta no sabes el kilombo que se me puede armar y el tipo insiste un loco es”.

“¿No sabes si la directora está en nuestro equipo?”

AUDIO 9: “Ese Legal es un loco ese no sabe el riesgo que nosotros corremos que puta nos pueden suspender el almuerzo y todo por hacer eso, no sabes si te estas haciendo un probando, no sabes si la directora está con nuestro equipo. Está en nuestra cont…demasiado riesgo, si le contamos a Rodolfo le va a mandar a la puta luego a Legal”.

“Vamos a tener que comprar factura”

AUDIO 10: “Ahora salimos con Marile y vinimos y conseguimos dos más que por suerte están en la RENAF lo único que vamos a tener que hacerle su factura y vamos a tener que comprar factura a nombre de ellos, pero por suerte están”.