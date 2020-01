“Un abogado había dejado un bolígrafo en mi oficina que, con la mudanza y mi renuncia como fiscal, se quedó ahí. Me sorprende mucho que digan que estoy metido en hechos de corrupción. Yo no estaba en mi oficina cuando dejaron el bolígrafo, no podía ni aceptar ni rechazar porque no estaba. Hubiese hecho la denuncia en su momento, pero no lo vi como algo grave. Muchas veces gente humilde me dejaba una fuente de chipa guasú o cosas así. El sentido es el mismo, no voy a rechazar un bolígrafo que no sé ni cuanto cuesta”, contó esta mañana a Monumental.

Sin embargo, en un contacto con radio Universo, manifestó que se trataba de un “simple bolígrafo de color azul” y le restó importancia al hecho. Ante la consulta sobre cómo supo que se trataba de gente relacionada con Sergio de Arruda Quintanilla Neto, alias Minotauro expresó que “un abogado que fue a hacer una copia de la carpeta fiscal lo dejó en su oficina”.

Por otro lado, desmintió haber recibido US$ 10.000 ni haber filtrado información a personas ligadas a Minotauro. “En 20 años al servicios del Ministerio Público no acepté ni un guaraní, ni un dólar. yo siempre decía ‘si te piden plata a mi nombre, vas a regalar’ porque yo no recibo ni voy a recibir jamás un sólo guaraní de nadie. Y siempre también les decía a todos ‘si te piden plata, solicita una audiencia y contame. Yo quiero estar al tanto’. En ese sentido, yo jamás recibí nada de nadie”, aclaró.

BRASIL LO SEÑALA POR INACCIÓN

“En mi defensa, yo tenía solamente dos asistentes fiscales, un secretario y un auxiliar. Con el cúmulo de trabajo, no dábamos abasto para poder hacer todo. Yo tenía dos unidades a mi cargo y durante un año solicité refuerzos y nunca me reforzaron la oficina. Los retrasos y la inacción eran por la falta de funcionarios. Es muy fácil tratarle de corrupto a alguien por esto y me parece injusto”, sostuvo al ser consultado sobre una posible inacción de su parte.

El Ministerio Público Federal asegura que esta pasividad de parte de Volpe sería un indicio de que habría sido “corrompido” por allegados de Minotauro.

El Ministerio de Justicia del Brasil envió a su par nacional cinco tomos que contienen informes que en los que menciona a dos fiscales como sospechosos de corrupción. Se trata de Armando Cantero y el viceministro de Política Criminal Hugo Volpe, quien presentó su renuncia al cargo.