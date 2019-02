​El agente interviniente es de la comisaría 11 Arroyo Seco, Villa Elisa. El travesti: “Barbie” Aquino (implicado en el escándalo con el periodista Bruno Pont), quien alega ante el policía la millonaria inversión al que echó manos, para hacerse los pechos, de manera a facturar en las calles por sus servicios.

“Eso es exhibicionismo… Te voy a esposar y llevar…Estás en la vía pública, acá hay criaturas, hay señoras, señor”, le señala el agente a “Barbie”.

Pero éste expone sus argumentos, de índole financiero, para señalarle su resolución de no moverse de “su” esquina.

“Yo trabajo, no me podés venir a exigir como tengo que estar. Pagame mensualmente y me quedo en mi casa sin exhibirme en la calle. De esto yo vivo…Pagué millones por mi cirugía mi amor, me salió 14 millones y no porque vengas a hacerte del juru guasú (prepotencia verbal) me voy a tener que tapar”, enfatiza el travesti.

“Barbie” Aquino es el trabajador del sexo que envolvió en un escándalo al periodista deportivo Bruno Pont. A este lo acusó de no pagarle sus servicios, un caso que después implicó al periodista de farándula Fredy Vera. El Churero, con quien supuestamente el trabajador sexual realizó un montaje para extorsionar a Pont.

