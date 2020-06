El reconocido chef Rodolfo Angenscheidt “El Chapori”, propietario del restaurant “Tierra Colorada”, se ve afectado por las restricciones ante la pandemia del Covid-19 y cuestionó que la reinvención es una mierda porque no se cubren todos los gastos.

La crisis golpea fuerte al sector gastronómico y el conocido chef Rodolfo Angenscheidt “El Chapori” no escapa de la terrible situación. En conversación con radio Monumental, el profesional de la cocina indicó que sigue aguantando como puede la cuarentena.

"En realidad este tema de la reinvención es una mierda. La opción del delivery no da, es muy difícil. Los cocineros no estamos formados para llevar comida. Estamos trabajando para pagar IVA, luz, agua, proveedores; no da para pagar salarios", aseguró.

Angenscheidt comentó que su hijo lo está ayudando con el servicio de entrega de comida a domicilio y resaltó que de momento no desvinculó a ninguno de sus trabajadores.

El Chapori manifestó que está confiado en que entre agosto u octubre ya comiencen a abrir los restaurantes. “Como todos los colegas, yo perdí mucha plata en dos meses. Esto es muy difícil para todos”, puntualizó.

Por otra parte dijo que no cree conveniente regresar a la televisión. "No es nada agradable comenzar de cero a mi edad", refirió.