El presidente de Apesa (Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines), Miguel Corrales, confirmó que a partir de hoy viernes rige la suba de 400 guaraníes de todos los combustibles.

Consultado acerca de los motivos de esta decisión, tomando en cuenta que no pasaron ni 60 días del último reajuste, Corrales no fue muy preciso pero compartió su hipótesis. “En aquel entonces ya iban a subir 500, creo que es para completar lo que no subieron de una sola vez”, contestó en entrevista con Unicanal.

Teóricamente todas las estaciones de servicio privadas remarcan sus precios desde hoy viernes, entre ellas, Petrobras, Barcos y Rodados, Copetrol.

Por su parte, Petropar por ahora no comunicó ningún reajuste, pero sería cuestión de días como habitualmente sucede en cada incremento que comienza en el sector privado y posteriormente repercute en la petrolera estatal.

El 28 de mayo pasado fue la última vez Petropar dispuso la suba del combustible, una semana después de los privados.