En la clase de bailoterapia del programa Deporte Virtual de la Secretaría Nacional de Deportes estuvo hoy Paola Silguero, quien superó al cáncer de mama y recordó la importancia de mantener una vida activa a través del deporte.

Paola fue diagnosticada con cáncer de mama en Grado 5 y con pocas probabilidades de seguir viviendo. Aún así, Silguero se aferró a todas sus fuerzas y no se dejó vencer, superando la prueba más importante de su vida. Hoy, con 66 años de vida, Paola aprovecha el deporte como una importante herramienta terapéutica para mantener una vida saludable y feliz.

“Mi nombre es Paola Silguero, tengo 66 años y he superado la horrible enfermedad del cáncer de mamas. Me detectaron en grado 5. Pero hoy, aquí me ven, sana y fuerte. Ya no tomo ningún medicamento y desde haberme recuperado me metí de lleno a la práctica del deporte como terapia”, mencionó la integrante del Grupo de Adultos Mayores Vida Saludable y Feliz de la SND.

Silguero añadió que “el deporte me ayudó demasiado. He participado en muchísimas corridas que se hicieron en la costanera en incluso llegué a tener un segundo lugar en mi categoría de edad. Si no me iba a correr por ahí venía junto al profe Norman para hacer zumba y bailar. Loquear es lo máximo para mi”.

Sobre su experiencia con el cáncer de mama, Silguero manifestó que “la enfermedad existe y tenemos que controlarnos cada año. Yo dejé de controlarme un año y ese mismo año me detectaron ya en Grado 5. Me dieron poquísimos día de vida. Pero no me dejé vencer y hoy soy la mujer más feliz, más cuando hago deporte”.

“Me gustaría que las personas que estuvieron o están en la situación que yo pasé puedan aprovechar al deporte para salir adelante. Mi vida cambió mucho después de haber recibido la noticia pero siempre me mostré fuerte. Cuando me diagnosticaron no me di por vencida. Sos mentiroso, no voy a morir porque soy fuerte, le dije al Doctor”, remarcó.

“A mamá a veces le duele todo pero cuando va a hacer zumba o bailar se olvida de todo y no le duele nada, dicen mis 4 hijos por mí. Esta iniciativa de Deporte Virtual para que la gente pueda hacer deporte en sus casas y pueda conocer historias de superación me parece buenísima. Hay que aprovechar este espacio”, destacó la alumna de las clases de bailoterapia.

“Por más que tengan esta enfermedad, no se dejen vencer. Gente linda, les dejo este mensaje: Cuidate, tu vida vale”, finalizó antes de empezar a bailar zumba en la transmisión de esta mañana.