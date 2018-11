Uno de esos archivos se relaciona al día en que Jarvis Ximenes Pavão entregó una importante suma de dinero a Noel Adalberto Ovelar, alias Matungo, ligado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“En una entrevista off the record que mantuve con la abogada Casuso, ella me mostró el video en que aparecen Pavao y Noel Ovelar, en el que el primero le da el dinero y Matungo le agradece”, expresó la periodista Gabriela León (Telefuturo), quien indicó que efectivamente ese material era uno de los tantos archivos que tenía la abogada Casuso.

El 16 de setiembre del 2016, el narcotraficante Jarvis Pavao en entrevista con medios de prensa, desde su reclusión en la Agrupación Especializada, dijo que el tuvo activa participación comunicacional y con dinero en efectivo, para lograr la liberación de Arlan Fick, secuestrado por el EPP.

El traspaso de dinero para pagar el rescate del joven, según la abogada del narco, se realizó en el interior de la cárcel de Tacumbú, en el tiempo en que Pavão estaba recluído allí, en habitaciones especiales adornadas con lujo y todas las comodidades.