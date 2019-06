Alicia Aguayo, hija de la paciente sometida a un cateterismo en el Hospital San Jorge, relató la pesadilla que le tocó vivir al enterarse de lo que le había sucedido a su madre, quien se encontraba en el quirófano.

“Yo estaba en un lugar esperando que ella vuelva a subir de su cirugía, en eso veo gente corriendo por todos lados, yo no sabía ni lo que pasaba, cuando escuché que uno de los doctores dijo el nombre de mi mamá salí corriendo, nos encontramos con una enfermera que me contó que cayeron al hueco y me quedé en shock”, explicó Aguayo en entrevista con la 970 AM.

La paciente recién intervenida era trasladada del quirófano a una sala de recuperación. Cuando la enfermera abrió la puerta del ascensor ingresó de espaldas estirando la silla de ruedas de la señora, momento en el que se produjo la caída.

La mujer intervenida sufrió múltiples golpes pero ninguna fractura, mientras que la enfermera que la acompañaba se rompió el brazo y necesitará utilizar platino. Esta mañana debía ser sometida a una cirugía.

El elevador presentaba ya una evidente falla, ya que hasta a los camilleros les costó esfuerzo utilizarlo correctamente, pues tiene ciertas “mañas”.