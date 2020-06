"El veto que anunció Mario Abdo a la ley que exonera las facturas de la ANDE y ESSAP es una 'raja' más al fuego que se está encendiendo en el pueblo que está arto de la corrupción, del robo, de la crisis económica y el masivo desempleo con esta pandemia", manifestó el diputado Carlos Rejala (Hagamos).

El legislador dijo que el pueblo tiene razón al reclamar tanta corrupción e injusticia.

"El fuego arde y puede encenderse más si sigue campante la corrupción. A más de cien días de cuarentena estamos sin insumos ni equipos de protección contra el Covid, estamos sin resultados con el robo de los insumos chinos, estamos más endeudados, con más desempleados y con medidas económicas débiles para salir del pozo. Encima que el presidente anunció que vetará la ley que exonera la AANDE y ESSAP por seis meses, lo cual es otra bofetada a la gente que fue estafada con sobrefacturaciones. Hay razones valederas para reclamar", dijo.

Agregó que la situación es un caldo de cultivo potente. "Ayer la gente salió nuevamente a protestar su indignación y esto puede empeorar y al parecer el gobierno no le presta importancia. Si la falta de resultados en la Justicia y en lo económico persisten, esto puede traer consecuencias impredecibles. Le digo al gobierno que no le menosprecie y subestime al pueblo. Exigimos justicia, castigo para los corruptos y que el presidente no patee más contra el pueblo", puntualizó.