Alberto Sicilia, doctor en Física Teórica explicó a través de un hilo en su cuenta de Twitter por qué el lavado de manos con agua y jabón es tan efectivo contra el coronavirus.

“Lávate bien las manos”. Este es el consejo que habéis escuchado muchas veces estos últimos días. Pero, ¿por qué lavarse las manos con jabón es tan efectivo contra el coronavirus?”, se pregunta Sicilia y afirma que detrás de este consejo hay una ciencia fascinante.

Explicó que los virus son “seres microscópicos” muy particulares: ni siquiera son “seres vivos” porque necesitan meterse dentro de las células humanas para poder multiplicarse.

“Solos no pueden. Necesitan la maquinaria que hay dentro de las células para hacer copias de sí mismo”, indica.

El coronavirus está compuesto simplemente por 3 elementos: material genético, unas proteínas útiles para engancharse a las células humanas y otros procesos y una envoltura de grasa que lo protege de todo.

Y es donde entra “la magia del jabón”, afirma Silicia diciendo: “Las moléculas de jabón están formadas por una “cabeza” que atrae al agua y una “cola” que atrae a la grasa. Así, la cola de las moléculas de jabón se engancha a la envoltura de grasa del virus y “deshace” toda su estructura. Por eso el jabón es, científicamente, el peor enemigo del coronavirus”, agrega el experto.

Agua y jabón son productos suficientes para lavarse las manos y desactivar al coronavirus, no se requiere de lociones caras ni con nombres muy grandilocuentes.

Luego de explicar la importancia del jabón en el lavado de manos, Silicia apuntó a por qué precisamente las manos. “¿Qué tienen las manos que las hacen una parte tan crítica para evitar el contagio?” y es que el coronavirus puede permanecer activo durante algunas horas fuera del cuerpo, dependiendo de las características de la superficie.

“En la vida cotidiana tocamos toda clase de superficies donde puede estar el virus, que ha podido llegar allí por el estornudo de alguien enfermo. Si tenemos el virus en las manos todavía no estamos infectados. El virus aún está fuera del cuerpo”, explica.

Pero es con las manos que se toca la nariz, la boca y los ojos y es por donde el virus se puede colar en el organismo y con el virus en las manos o en la piel de la cara también puede pasárselo a otra persona al estrechar la mano o darles beso.

Finalmente, Sicilia destaca que el alcohol en gel también es efectivo pero debe estar a altas concentraciones.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un caso de coronavirus en un paciente de 32 años que provino de Ecuador y fija domicilio en el Departamento Central. Ayer, un nuevo caso sospechoso se sumó a la lista, se trata de una persona que presenta indicios de un posible caso de coronavirus (COVID-19) en la ciudad de Santaní.

Autoridades sanitarias informaron que se debe esperar hasta el cuarto día del comienzo de los síntomas para realizar las pruebas laboratoriales para confirmar o descartar.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.