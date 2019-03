Gabriela Vargas Talavera es una reconocida jugadora profesional en el mundo del ajedrez paraguayo y llegó a representar a nuestro país en varias competencias internacionales, ganando prestigio a lo largo de su carrera. Así también, se dedica a la enseñanza de este deporte en la Academia de Ajedrez “Bobby Fischer”, instituto que creó junto con su esposo.

Hace unos días, recibió una interesante propuesta para enseñar ajedrez en la Universidad del Pacífico (UP), oferta que finalmente terminó aceptando, con lo cual pasa a convertirse en parte del plantel docente de dicha casa de estudios.

Hoy tuve una entrevista y voy a enseñar ajedrez (como materia) en una Universidad. Va a valer créditos y sería algo histórico para la educación universitaria en nuestro país. El ajedrez como materia

Demasiado feliz estoy por empezar — Gaby Vargas Talavera (@kaissapy) 8 de marzo de 2019

En entrevista con HOY, Vargas comentó que la materia “Ajedrez” formará parte de la malla curricular del primer año de la carrera de Medicina, siendo una más de las clases que tendrán los estudiantes a partir de este semestre.

“A mí me halaga mucho que me hayan llamado, estoy en un rubro en el que es difícil sobresalir porque el deporte no es muy popular en el país. Si bien tengo mi academia propia y me va bien, el hecho de que me hayan dado esta responsabilidad es muy importante”, admitió.

Si bien tiene experiencia trabajando con jóvenes y niños, asegura que esta será la primera vez que tendrá la oportunidad de enseñar en una universidad y con estudiantes mayores de 18 años, lo cual es un gran desafío dentro de su carrera profesional.

La directora de carreras de la UP logró contactarse con ella para hacerle la propuesta de manera personal. Según cuenta, la misma le explicó que habían decidido incluir al ajedrez como materia oficial debido a que hoy día se necesitan profesionales -en este caso, médicos- que sepan trabajar bajo presión y tomar decisiones en el instante, algo que se enseña en este deporte de mesa.

Por ello, destacó que una universidad paraguaya tenga esa visión tan revolucionaria e innovadora, propiciando que los estudiantes puedan aprender este tipo de conceptos a través del deporte.

“Por experiencia sé que las universidades suelen habilitar el ajedrez como deporte o taller. En algunas universidades como la UAA o Columbia estaba incluido pero era opcional. Según tengo entendido, esta la primera vez que forma parte como una materia”, manifestó la ajedrecista.

Las clases iniciarán la próxima semana y serán impartidas dos veces por semana, con 5 horas los días lunes y 3 horas los miércoles.