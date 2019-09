En diciembre de 2014, Myriam del Pilar Chávez hizo la denuncia por la pérdida de su cédula. En enero del 2015, notó que le comenzaron a descontar su salario, aunque al ser poco el monto que le disminuían, no le dio importancia. Sin embargo, la bomba explotó en el mes de abril, cuando no podía recibir la totalidad de su salario.

La docente del Colegio Nacional de la Capital (CNC) comenzó a hacer las averiguaciones y constató que figuraba como deudora en numerosas casas de electrodomésticos. “Hago las investigaciones y saltan compras en 65 casas comerciales, siendo que yo nunca hice transacciones con ninguna”, indicó. “Terminaba cobrando 5.000 guaraníes. Esto fue durante el 2015 y 2016“, contó.

Ante esta situación recurrió primero al Ministerio de Educación para que paren los descuentos. Luego fue a la Fiscalía, donde los investigadores pudieron comprobar la veracidad de su denuncia e instaron a las casas comerciales a reembolsar a la afectada.

“Pasé súper mal, me trataban de sinvergüenza porque cómo podía negar lo que hice. Pasé muchos malestares y disgustos. Muchas personas no creen todavía que esto es posible. No saben lo estresante que fue, yo ya no quería saber más nada”, indicó a radio Monumental.

Tras las indagaciones, se llegó a la autora de esta estafa: la señora Elena Zárate, quien era en ese entonces funcionaria administrativa del Colegio Nacional de la Capital. Esta mujer robó la cédula de Myriam, compró electrodomésticos y pidió millonarios préstamos. Fue posible llegar a ella mediante su huella dactilar. Recién luego de esto los vendedores de las casas comerciales la reconocieron.

“Ella era mi compañera de trabajo, era funcionaria administrativa en el Colegio. En el juicio me enteré que no era docente. Teníamos un relacionamiento de compañeros de oficina, no era mi amiga. Algunas gestiones sí hacíamos juntas. Creo que hizo esto (la estafa) entre enero, febrero y marzo del 2015”, contó la afectada.

De las 65 casas comerciales, solo 17 fueron a juicio oral, por un valor que superaba los 180 millones de guaraníes. La docente denunciante explicó que la Fiscalía le recomendó cerrar en esa cifra la investigación contra su compañera de trabajo por los plazos procesales de la causa. En los demás casos se hicieron conciliaciones con las empresas y le tuvieron que devolver el dinero.

“Con mi cédula hizo las gestiones, no le cambió siquiera la foto. No nos parecemos, pero en la cédula no se observa bien tampoco. Las dos somos gordas y ella pudo cambiar el pelo. No se percataron los vendedores y no hicieron los filtros necesarios”, sostuvo y afirmó que no se descubrió ninguna complicidad de las casas comerciales.

Luego de cinco años, la funcionaria Elena Zárate fue condenada a pasar 4 años y seis meses en prisión. Ahora, su víctima le hará un juicio civil por los daños ocasionados. “Nunca más hablamos, ella no dijo una sola palabra en el juicio”, acotó la docente.

Myriam del Pilar lamentó por último que su denuncia de extravío de documento no impidió que sea utilizada su identidad para esta estafa.