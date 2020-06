Al ser consultado sobre una pareja de médicos que ingresó al país en estos días con una autorización especial para ir a la residencia particular, el ministro Julio Mazzoleni dijo desconocer sobre el caso en particular.

POR CANAL GEN / LA NACIÓN

El ministro Julio Mazzoleni, principal responsable de la seguridad sanitaria, quedó en evidencia que se le escapan episodios que atañan a las medidas de control a repatriados.

Ayer en conferencia de prensa respondió que desconoce el caso de toda una familia de repatriados que ingresó con tratamiento especial al país. No es la primera vez que Mazzoleni manifiesta desconocimiento sobre los dudosos hechos sucedidos en torno al operativo contra el covid-19 y que involucran a sus subalternos.

Una pareja de médicos que retornó de la Argentina hace unos días fue beneficiada con la excepción sin ningún tipo de control en la residencia y bajo criterios pocos claros.

EL CASO

A instancias del Consejo de Defensa Nacional (Codena), una pareja de médicos evitó el aislamiento en albergue y así suman las familias privilegiadas para guardar cuarentena en el domicilio particular. En los últimos días habían saltado denuncias similares de algunos favorecidos con esta excepción, pero que no cumplen con los protocolos establecidos para quedarse en casa.

Cabe recordar que el Codena es parte del Centro de Coordinación Interinstitucional, que tiene como vocero al ministro de Asuntos Internacionales, Federico González.

El citado centro se había integrado para la implementación de las acciones preventivas y de mitigación contra la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).

En esa ocasión, el ministro González había mencionado a nuestro diario que desde ese primer momento tienen custodia policial, con rondas permanentes y visitas médicas. También hay intervención fiscal para que se cumpla todo eso. “Se encuentra todo bajo control”, había subrayado.

En el caso de la pareja de médicos que ingresó hace unos días, las denuncias hablan de una llegada con las autoridades involucradas en la comisión de control.

Norma Beatriz Giménez Villamayor, Jorge Marcelo Gabetta, ambos funcionarios de Salud Pública, ingresaron hace unos días junto con sus dos hijos por el paso fronterizo Clorinda – Argentina /Puerto Falcón – Paraguay.

Consiguieron una autorización especial para guardar cuarentena obligatoria en domicilio particular situado en la calle Yvapurú 1787 c/ Alto Paraguay, barrio San Pablo de Asunción, según consta en el documento firmado por el coordinador general del Codena.

Según las informaciones, los médicos retornaron de unas vacaciones fuera del país, luego de quedar varados en el extranjero a causa de la pandemia. Vecinos confirmaron que “estuvieron mucho tiempo fuera de la casa”.

Lo más preocupante es que según constatamos, hubo varios contactos por parte de las personas que habitan en la casa con personal del servicio de delivery, despensa del barrio, etc. En tres días de monitoreo no se vio una sola visita médica, ni custodia policial que pudieran dar fe de que los favorecidos con la medida cumplen con las disposiciones. Menos aún llevar registros de los contactos que mantuvieron con terceros.

“Desconozco el caso en particular, por lo menos me extraña de sobremanera porque el control es hecho de manera estricta con las autoridades de Migraciones coordinadas por el Codena, y hay claramente una instrucción de que tienen que ir a uno o a otro. Salvo que sean exceptuados por lo que mencioné, la edad, hijos pequeños, enfermedades crónicas, algunas de esas cuestiones, es posible que sea un núcleo familiar de hijos pequeños, que también está contemplado en el protocolo”, respondió Mazzoleni al ser abordado sobre el caso.

El ministro Federico González confirmó la autorización. Manifestó que fueron a Córdoba para una operación del papá, que no pudo realizarse y solicitaron su regreso.

González señaló que todas autorizaciones especiales son evaluadas por el consejo y que el Dr. David Cardozo, representante del ministro de Salud en el Codena, dio el visto bueno. “El menor de 14 años tiene asma”, refirió González, y que por esta razón reúne los requisitos para beneficiarse con la cuarentena en casa.

Al ser consultado por qué beneficiar hasta al padre con la cuarentena en casa, González indicó que la respuesta del Ministerio de la Niñez es que hay que mantener el núcleo familiar.

El ministro negó todo vínculo con los favorecidos. “No tengo nada que ver, no los conozco”, aseveró y reiteró que los permisos especiales son determinados por los profesionales médicos.

Hay una evidente desigualdad en el criterio para otorgar las excepciones. Más grave aún es que el médico que representa al ministro de Salud en el Codena, es decir David Cardozo, antes de aclarar generó más dudas sobre el caso.

“Si mal no recuerdo era que uno de los hijos de la pareja tenía una patología de origen respiratorio, y otra cosa que no puedo estar yo… o sea, yo accedo a la carpeta y en la carpeta está especificada todas las demás patologías, pero algunas no son posibles de estar divulgando, porque no es ético eso”, respondió sobre sus colegas que ingresaron al país y fueron a sus casas.

Por su parte, Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, al ser insistido sobre la gravedad de la patología del menor que se utilizó para el trato especial, respondió: “estás siendo un poco exagerado me parece con tu comparación; hay gente que tiene más de 65 años y puede ser que no tenga ninguna patología, igual luce sano, pero ese 65 años es grave, puede complicarse mucho más fácil en un hotel, porque no tenemos las condiciones, es mucho mejor que esté en su entorno”.