“Sentí que no era real, que era un sueño, que seguía durmiendo. Luego de pasar unos días me di cuenta que era real”, dijo el niño Iann Fernando durante una entrevista con la radio 730 AM junto con su madre Karina Ayala Cabriza.

Ambos protagonizaron un emotivo reencuentro tras 11 meses de separación. La joven madre sorprendió a su hijo por su cumpleaños al volver al país sin que este sepa. El video tuvo amplia repercusión en las redes sociales.

"Yo pensé que había un control de Play 4, una bici y muchos juguetes. Nunca pensé que iba a estar ahí mi mamá. Que esté mi mamá es el mejor regalo que todito eso. La mamá nunca se vence, tampoco se va a descomponer y ella está por siempre", dijo Iann sobre el misterioso regalo que pensó que su madre le envió desde España.

El niño indicó que ya no permitirá más que su mamá salga del país sin él porque la extrañó demasiado los meses que no la tuvo a su lado. “Si ella estaba todavía allá, no iba a tener razones para que yo viviera”, puntualizó, sacando una sonrisa de su madre que estaba a su lado durante la entrevista.