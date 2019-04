Aníbal Maidana (Frente Guasu), intendente de San Cosme y Damián, en entrevista con la 970 AM confirmó que un grupo de habitantes de esta localidad ha decidido salir a las calles para manifestarse por la situación que les toca atravesar actualmente.

Según indicó, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hace tiempo que no atiende a sus pedidos de ayuda y “da la espalda” a los pobladores del lugar, quienes tienen varias necesidades en materia de salud, educación y caminos.

El jefe comunal mencionó que la situación llega a tal punto de que deben cerrar el centro de salud de la comunidad en horas de la noche y los días sábados y domingos debido a la falta de personal de blanco. Además de la desidia del Ministerio de Salud, la Gobernación de Itapúa y la VII Región Sanitaria, también responsabilizan a la EBY por este hecho.

“Ya se cansó la gente, esto ya no puede seguir así, se va a arrancar una obra muy importante en San Cosme y Damián y ni siquiera se le dio una solución a la gente”, mencionó Maidana al hacer alusión al inicio de obras del brazo Aña Cuá.

El mismo sostuvo que el pedido principal es que el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, vaya hasta dicha localidad junto con otros representantes para hablar con la gente y ver la manera en la que se pueda atender sus reclamos.

Maidana admitió que el municipio cuenta con pocos recursos económicos y por ello deben recurrir a la hidroeléctrica para tratar de solucionar los múltiples inconvenientes que existen en San Cosme y Damián.

En otro orden de cosas, el intendente reveló que Nicanor Duarte Frutos hace tiempo que no responde a sus intentos de comunicarse con él. “Le mando mensajes de voz, le llamo por teléfono y no me atiende y no sé por qué motivo, por eso necesito reunirme con él”, agregó.