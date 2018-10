Ver las cosas en orden, inmediatamente provoca una reacción apacible o una sensación de tranquilidad y paz, mientras que un lugar desordenado causa malestar emocional.

“El estrés de no tengo tiempo para hacer esto, esto me supera o que para ordenar necesito un mes, debemos tomar medidas e intentar que la casa sea ese lugar al que llegamos para descansar, que no nos produzca estrés”, dijo a la 970 AM la organizadora personal, Lourdes Benítez.

Señaló que la situación en el trabajo es mucho más compleja, pues allí las personas no están vinculadas emocionalmente, a diferencia de un hogar donde hay más tolerancia, debido a los vínculos afectivos que existen. “La tolerancia también es un ejercicio y creo que el respeto es fundamental”, insistió.

La organizadora ofrece asesoramiento personal para cualquier persona que atraviese una crisis de la cual cree que no va a poder salir. También da talleres para quienes quieran capacitarse y aprender a resolver estos pequeños conflictos, que una vez acumulados se convierten en algo mucho más grande.

“Si estás mal por dentro, también lo está por fuera, pero a veces es más fácil organizar lo de fuera para que eso intervenga con lo interior”, dijo Benítez en relación a la importancia de mantener el orden. Indicó que hay cuestiones internas más complejas de solucionar, pero que recurriendo a factores externos generan calma.