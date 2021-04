En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de los doctores Federico Argüello, Manuel María Patiño y Alba Narváez a causa del coronavirus.

Con estos nuevos decesos, suman en total 36 médicos fallecidos a consecuencia del virus, según precisó la doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM).

Así también, actualmente hay 42 profesionales que se encuentran internados en distintos hospitales del país, más de 20 de ellos en terapia intensiva, indicó.

Meza comentó que, de acuerdo a los datos que manejan, hay cerca de 20 médicos que están esperando ser ubicados en una cama en UTI, lo cual refleja el preocupante escenario actual en materia sanitaria.

En el caso puntual de la doctora Narváez, comentó que primeramente se necesitaba una cama de terapia y luego de mucho pelear lograron conseguirle un lugar, aunque en ese momento no había disponibilidad de ambulancias. Después de conseguir el vehículo, se sumó otro problema: la falta de midazolam para intubarla. Horas después de darse estas desafortunadas situaciones, la trabajadora de blanco terminó falleciendo.

Meza sostuvo que existen personas que están esperando la liberación de camas en los hospitales y que a raíz de ello quieren enviar a sus colegas a cumplir con su proceso de recuperación en sus respectivas casas, pero al no haber balones de oxígeno disponibles les están pidiendo que no lo hagan.

“Ahora es sálvese quien pueda”, afirmó la presidenta del CPM.

Al referirse sobre el nuevo decreto del Poder Ejecutivo promulgado el domingo para confirmar las nuevas medidas restrictivas, aseguró que “no tiene razón de ser” y que “no sirve para nada”.

“Tiene que volverse a la fase cero, no podemos seguir con este drama de que no hay lugares en los hospitales ni tampoco medicamentos. Acá no se tiene que salir, es así de simple”, señaló de manera enfática y contundente, pidiendo volver a la cuarentena total para frenar la curva de contagios de COVID-19.

Finalmente, la doctora Meza señaló que “esto es una guerra” y cuando hay una guerra “la gente no sale de su casa porque le pegan un tiro”.