La emisión de comentarios sin permiso a través del piropo sea a una persona conocida o desconocida es acoso, afirma el psicólogo y sexólogo Ariel González. Indicó que desde el momento en que no existe consentimiento de quien lo recibe, es una falta de respeto por parte de quien lo dice y no es un acto inofensivo.

El piropo, del tenor que fuera no es inofensivo desde el momento en que la persona que lo recibe no lo consiente y genera incomodidad. Tal es así que tanto el acoso como el piropo se podría entender como una misma concepción de ambas situaciones, afirma el psicólogo y sexólogo Ariel González.

“El problema en esencia es emitir un juicio sin que te lo pidan y mucha personas toman el piropo solo como hacer comentarios sobre el cuerpo de alguien pero eso puede ser considerado acoso”, explica González.

Aclara que la galantería y el proceso de seducción deben darse cuando hay permiso de ambas partes y es cuando los comentarios hechos como piropo pueden resultar agradables.

El profesional destacó que en muchos países ya no se hace diferencia ya entre piropo y acoso y que en Paraguay sigue normalizado y considerado un halago el recibir comentarios sin pedirlo.

“La costumbre de piropear está normalizada en el país pero eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad machista en donde se privilegia comentarios de este tipo pero pueden ser nocivos y particularmente son dirigidos a las mujeres”, señaló.

González sugirió tener mucho cuidado con lo que se dice, cuándo se dije, cómo y a quién se le dice ya que muchas veces los que acostumbran piropear creen que están en lo cierto sin tener en cuenta cómo se sentirá la otra persona.

“Todo pasa por una cuestión de respeto, es lo que se tiene que entender independientemente de que sea hombre - mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, tenemos que respetarnos entre todos y evitar situaciones de acoso porque finalmente el piropo es acoso sexual y finalmente es una forma de violencia”, puntualizó.

Sobre el punto de minimizar el reclamo de no querer recibir un piropo, González afirmó que pasa por respetar lo que la otra persona quiere o no y es una decisión individual que guste o no y todo pasa por el respeto.

“Así como se normaliza un acoso, la gente dice que el piropo es inofensivo y es así como existen casos de bullying que pueden llevar a situaciones inclusive de suicidio, si uno está recibiendo constantemente comentarios que no está solicitando y que hacen afectar su autoestima eso puede generar un conflicto de mayor envergadura”, indicó.