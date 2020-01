El prófugo Cristian Javier Benítez decidió entregarse este miércoles y se presentó en la comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

En entrevista con la prensa afirmó no pertenecer a algún bando delictivo en prisión y sostuvo que ya no estaba a gusto en la clandestinidad. “No da gusto andar escondido, estaba por el monte. No tuve contacto con nadie. Solo con mis padres que me pidieron que me entregara porque iban a darme una oportunidad”, sostuvo el reo que estaba tras las rejas por un caso de robo agravado.

Consultado sobre los pormenores de la megafuga, Cristian contó que no participó de la excavación del túnel, sino que durante la fuga fueron los integrantes del PCC a instarlos a marcharse también del centro de reclusión. “Decían: ‘vai embora, vai embora (vete, en portugués)’. Se forzaron los candados y salimos”, agregó.

Recordó que “apúrope” (rápido) salió por el túnel y que los “poguasu” (cabecillas) salieron por el portón de enfrente y fueron retirados de allí a bordo de automóviles. Afirmó que todos salieron en la madrugada del domingo, no así en varios días como supone el Ministerio del Interior.